Folgueiras saluda a los seguidores de su equipo al término del partido. Iowa
NCAA

Folgueiras muestra todas sus cualidades en la victoria de Iowa

Gran actuación del malagueño, que gana galones en su equipo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:37

A Álvaro Folgueiras sólo le han bastado dos partidos para demostrar su dimensión como jugador. El malagueño firmó una gran actuación en el segundo encuentro ... de la liga regular para la Universidad de Iowa, que se impuso a la de Illiniois por 77-58.

