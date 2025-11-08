Folgueiras muestra todas sus cualidades en la victoria de Iowa

A Álvaro Folgueiras sólo le han bastado dos partidos para demostrar su dimensión como jugador. El malagueño firmó una gran actuación en el segundo encuentro ... de la liga regular para la Universidad de Iowa, que se impuso a la de Illiniois por 77-58.

Folgueiras completó un partido en el que destacó en todas las facetas del juego. El ala-pívot formado en la cantera del Unicaja y de El Palo acabó con 13 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, tres recuperaciones y un tapón en los 27 minutos que estuvo en la pista.

Como se puede comprobar, Folgueiras hizo de todo y además con buenos porcentajes, pues firmó un 4-4 en tiros de dos, un 1-3 en triples y un 2/4 desde la línea de personal, dato este mejorable. Después de un par de partidos esta semana, Iowa descansa hasta el próximo viernes, que será cuando recibirá a la Universidad de Xavier.