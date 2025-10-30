¿Una Final Four con cuatro equipos españoles?

La Final Four de la Basketball Champions League se celebrará en Badalona del 7 al 10 de mayo de 2026 (a falta de confirmación oficial) ... y mucho tienen que cambiar las cosas para que no haya varios equipos españoles clasificados para el torneo que decidirá al campeón o incluso un pleno, algo que no se ha dado nunca en las nueve ediciones de la BCL.

La primera vuelta de la fase de grupos se cerró esta semana con unos números que ratifican el dominio de los conjuntos de la Liga ACB. El Unicaja, La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria y el Joventut cuentan sus partidos (12) por victorias y son líderes de sus respectivos grupos. Los cuatro están invictos, algo que sólo han logrado también el Elan Chalon (Francia), el Galatasaray (Turquía) y el AEK (Grecia).

La competición acaba de comenzar y la proyección para el Top-16 ofrecería unos cruces interesantes. Por ejemplo, si el Unicaja y el Joventut acaban primeros de sus grupos, se verán las caras luego en el grupo K junto a otros dos equipos y uno de ellos podría ser el Alba Berlín. La misma situación se repetiría entre el Gran Canaria y el Tenerife, que estarán emparejados en el L. Lo normal es que los cuatro españoles pugnen por el liderato para tener el factor cancha a favor en los cuartos de final, donde los equipos que han compartido grupo en el Top-16 no pueden volver a enfrentarse.

Una vez finalizada la primera vuelta de la fase de grupos, la Basketball Champions League realizó ya una proyección de los cuartos de final que deja abierto el pleno español en la Final Four.

Proyección de grupos del Top-16 según las clasificaciones actuales: Grupo I: Rytas, Galatasaray, Hapoel Holon/Trapani Shark, Mersin o Le Mans

Grupo J: Chalon, AEK, Tofas/Cholet y Spartak/Karditsa

Grupo K: Joventut, Unicaja, Alba Berlín/Legia y Wurzburg/Patrioti

Grupo L: Tenerife, Gran Canaria, Promitheas/Nymburk y Szolnoki/Igokea

La temporada pasada, el grupo J se cruzó con el K y el I con el L, por lo que los equipos españoles no se enfrentaría en un hipotético emparejamiento de cuartos de final al mejor de tres partidos, algo que permitiría la posible presencia de los cuatro en la Final Four.

Como es lógico, la competición acaba de echar a andar, pero la realidad es que los números respaldan ese pleno español. El Unicaja es el mejor equipo de la Champions y tiene un 'average' (diferencia de puntos anotados y recibidos) de +70, mientras que el segundo es el Joventut con +61, tercero es el Gran Canaria con +52 y, cuarto, el Tenerife con +46. Lejos de ellos aparece el AEK con +32.

El hecho de que el Joventut y el Gran Canaria dejasen la Eurocup para competir en la Champions ha acentuado este dominio de los equipos de la Liga ACB. Son clubes muy sólidos a nivel deportivo y, en el caso de los canarios, también fuertes en el plano económico. Ambos han competido a gran nivel en la Eurocup, incluso ganándola como hizo el Gran Canaria en 2023, por lo que ahora van realmente sobrados en la Champions.

En las últimas temporadas, ha sido mayoritaria la presencia de los equipos españoles en la Final Four. En Belgrado (2024), donde el Unicaja ganó su primer título, también estuvieron el UCAM y el Tenerife, que repitió un año después en Atenas. En Málaga, en 2023 el Unicaja fue cuarto y el Tenerife, tercero. En 2022, en la Final Four de Bilbao, la final la jugaron el equipo canario y el Manresa, mientras que en 2021 el Burgos fue campeón y el Zaragoza acabó tercero. De las nueve ediciones de la BCL que se han celebrado, seis fueron a manos de clubes españoles.