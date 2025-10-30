Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Pérez frena a Yacoov, del Oostende, en el partido del miércoles. ÑITO SALAS
Basketball Champions League

¿Una Final Four con cuatro equipos españoles?

El Unicaja, Gran Canaria, Tenerife y Joventut lideran sus grupos y están invictos en la Champions League, ratificando el dominio de la Liga ACB en la competición

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:14

Comenta

La Final Four de la Basketball Champions League se celebrará en Badalona del 7 al 10 de mayo de 2026 (a falta de confirmación oficial) ... y mucho tienen que cambiar las cosas para que no haya varios equipos españoles clasificados para el torneo que decidirá al campeón o incluso un pleno, algo que no se ha dado nunca en las nueve ediciones de la BCL.

