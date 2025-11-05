La Final Four de la Basketball Champions League toma forma en Badalona
El Ayuntamiento ha liberado una partida de casi un millón de euros para acoger el torneo
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:54
Tal y como se esperaba, Badalona toma forma para ser la sede de la próxima edición de la Final Four de la Basketball Champions League. ... Las informaciones que circulan desde hace un mes se ven ahora respaldadas con hechos objetivos.
El Ayuntamiento de Badalona aprobó en el pleno de este lunes una partida de 900.000 euros para organizar la Final Four en 2026. El consistorio del municipio catalán hace meses que negocia con la FIBA para la organización de dicho evento, y aprobó ya la partida de casi un millón de euros pese aún no haber cerrado el acuerdo para dejar la cuantía económica reservada.
A falta del acuerdo oficial, ya se han reservado las habitaciones de hotel en uno de los pocos establecimientos de cinco estrellas con los que cuenta la localidad, por lo que ya sólo queda el anuncio entre las partes.
Xavier Garcia Albiol, alcalde de la ciudad, hace meses que está en contacto con la FIBA Europa y su presidente, Jorge Garbajosa, para tratar que la final a cuatro de la BCL vuelva esta temporada a territorio español después de las ediciones celebradas en La Laguna (2017), Bilbao (2022) y Málaga (2023).
