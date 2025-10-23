El fenómeno Dabone amenaza al Unicaja Alhaurín de la Torre

La Liga U22 vuelve este viernes a Alhaurín de la Torre donde el Unicaja recibe al Barcelona Athletic a partir de las 20.30 horas. ... Tras las derrotas frente al Real Madrid y el Valencia, el conjunto malagueño buscará su primer triunfo de la temporada ante otro de los favoritos. El equipo azulgrana llega al choque después de perder en su visita al Fundación Canarias por 81-76.

Entre los jugadores del Barcelona destaca la presencia de Mohamed Dabone, pívot de 14 años (los cumplió esta semana) y 2,08 metros que ya debutó con el primer equipo del Barcelona durante la pretemporada. El jugador de Burkina Faso ha dominado en todas las categorías y también en el Adidas Next Generation de la Euroliga, que es de edad júnior... Dabone fue elegido MVP de la Minicopa de 2024 que se celebró en Málaga. Entonces su superioridad física en categoría infantil fue abrumadora, como quedó reflejado en sus números, pues promedió 18,3 puntos, 13,5 rebotes y 4,5 tapones, y en la final contra el Real Madrid tuvo una actuación de 22 puntos, 26 rebotes y 6 tapones.

El conjunto que dirige Manolo Trujillo carece de un elemento de un nivel físico como el de Dabone, pero tampoco como su compañero Keita, otro portento. En la primera jornada, el jovencísimo jugador firmó 14 puntos y nueve rebotes ante el Manresa, mientras que la semana pasada estuvo más discreto en la derrota ante el Canarias, con cuatro puntos y oco rebotes. Aunque por su altura pueda parecer que actúa como pívot, en esta Liga U22 está jugando de ala-pívot, pues tiene un buen lanzamiento de tres puntos, lo que lo convierte casi en indefendible.

La retransmisión del partido entre el Unicaja Alhaurín de la Torre será ofrecido por SUR en directo a partir de las 20.30 horas.