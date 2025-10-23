Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mohamed Dabone. ACB FOTOS
Liga U22

El fenómeno Dabone amenaza al Unicaja Alhaurín de la Torre

El equipo malagueño repite en casa ante el Barcelona

Juan Calderón

Juan Calderón

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:30

La Liga U22 vuelve este viernes a Alhaurín de la Torre donde el Unicaja recibe al Barcelona Athletic a partir de las 20.30 horas. ... Tras las derrotas frente al Real Madrid y el Valencia, el conjunto malagueño buscará su primer triunfo de la temporada ante otro de los favoritos. El equipo azulgrana llega al choque después de perder en su visita al Fundación Canarias por 81-76.

