La suerte no acudió al debut en casa del Unicaja femenino

Era un día para la historia y no podía faltar un detalle. Unas 500 personas abarrotaron la grada de Los Guindos, la cancha estaba impecable, el himno del club sonó por los altavoces, se respiraba ilusión. Todo parecía perfecto pero falló lo esencial, una victoria que hubiera puesto un broche de oro a la jornada. Sin embargo, el cuadro local pecó de novato ante un rival que de principio a fin fue indiscutiblemente superior: el Snatt's Sant Adrià barcelonés, que las dos últimas campañas militó en la máxima categoría nacional, la Liga Día. El conjunto de Lorena Aranda cayó (44-75) en su segunda jornada en esta nueva competición en la que el triunfo tendrá que seguir esperando.

Al Unicaja le costó entrar en el partido y por el contrario, el rival salió enchufado. Aprovechando que el conjunto local estaba anímicamente mermado en sus primeros compases aprovechó para coger distancias y pasear el balón a su gusto. Sin más, el primer cuarto cajista fue catastrófico. Al cuadro malagueño no le entraba nada y le faltaba insistencia bajo el aro a la hora de pelear por el rebote, en lugar de marcharse tan rápidamente a defender. Mientras, el conjunto catalán hizo alarde de la gran complicidad de sus jugadoras, sólo bastó ver cómo se entendían sin apenas mirarse mientras distribuían el balón a su antojo bordeando el perímetro y buscando el tiro de tres.

En el trascurso del segundo cuarto intentó reducir distancias el Unicaja en aquel abultado marcador (9-24 al cierre del primer cuarto) y, al menos, salió más centrado. Uno de los grandes aciertos entonces fue la salida a la cancha de Lorena Liñán, asistiendo a Bineta Ndoye bajo el aro y capturando rebotes junto a Gema García. Pero la falta de acierto en el tiro, sumada a las pérdidas de balón constantes, hizo demasiada mella en el equipo a lo largo de esta primera parte, pese a que, en cuanto a intensidad y cobertura del rival, las de Lorena Aranda paliaron algunos errores según fue avanzando el encuentro. Al descanso, el marcador seguía sin acompañar (22-38), además con un 0/8 en el triple y un 8/26 en el tiro de dos. La dinámica tenía que cambiar.

La aportación de las 'bajitas' del equipo, como Marta Ortega, Gema García y Conchi Satorre, rotando constantemente, dio más ritmo y velocidad al juego local. Mientras, Ndoye y Matoso, que aunque no tuvo un buen día en el tiro funcionó mejor en defensa, intentaban frenar la penetración del rival bajo aro. Aun así, las catalanas no se permitían el lujo de errar demasiado; algunas como Vila (18 puntos) o Dzombeta (17 puntos) no daban lugar a que el Unicaja se acercara siquiera en el marcador. Las distancias seguían acentuándose y las jugadoras locales estaban frustradas.

Ya en los últimos compases del partido, el conjunto malagueño no pudo más que aceptar la superioridad del rival y afrontar la derrota, notablemente afectado por el cansancio. Al sonido de la bocina final, el marcador reflejo un 44-75. La pívot senegalesa Ndoye acabó como la más destacada del cuadro local, con 13 puntos y 5 rebotes, pero su rendimiento quedó en la sombra viendo el 2/16 en el triple, el 13/43 en el tiro de dos y las 20 pérdidas de balón.El Unicaja no pudo hacer frente a la diferencia abismal entre la tercera (Primera Nacional) y segunda categoría nacional y tendrá que seguir trabajando para dar con la tecla y adaptarse a esta nueva y exigente categoría.