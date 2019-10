Cuatro perfiles para un objetivo De izquierda a derecha; Rubene, Liñán, Satorre y Ndoye. / GERMÁN POZO Dos españolas y dos extranjeras refuerzan al Unicaja de Liga Femenina 2, a la espera de un quinto y último nombre para suplir la marcha de la americana Shayna Gore MARINA RIVAS Martes, 8 octubre 2019, 00:04

Para lograr metas exigentes hace falta un equipo que sepa estar a la altura. Esto no implica que el Unicaja que logró el histórico ascenso el pasado mes de mayo no estuviera capacitado para competir en la Liga Femenina 2, pero si lo que se quería era no pasar apuros en esta nueva categoría había que apostar por la experiencia. Un grado que han sumado al bloque existente cuatro nuevas incorporaciones: dos extranjeras y dos españolas y andaluzas, cada una con un perfil muy diferenciado y prometedor para mantenerse en la segunda categoría.

La primera en sumarse al nuevo Unicaja fue una de las mejores jugadoras de baloncesto que ha dado la provincia, por madurez, competitividad y regularidad. Se trata de Lorena Liñán,escolta-alero que esta campaña también podrá competir en ocasiones como ala-pívot por sus dotes en el juego interno. A sus 36 años, es la más veterana del equipo que dirige Lorena Aranda –le sigue Gema García, sólo dos años menor–. Llega tras haber ejercido como la capitana del Asisa Alhaurín de la Torre, que subió a Liga 2 y descendió en la pasada campaña por la mínima. Además, antes del conjunto cajista y del alhaurino, ya militó en esta segunda categoría en dos equipos más: el Universidad de Córdoba y el Universidad de Málaga. Su mejor campaña, la pasada en el pabellón Blas Infante, concluyó como una de las máximas asistentes del grupo B.

Tras dar sus primeros en Los Guindos, la marbellí vuelve a sus raíces con un proyecto potente para el baloncesto femenino malagueño, algo que ella misma echó en falta tiempo atrás. «Se ha tardado mucho en apostar por las niñas, teniendo una estructura de club tan grande como esta, pero nunca es tarde. Por mi parte, estoy encantada de volver a casa». Y eso hará este sábado, a las 18.00 horas, contra el Snatt's femení Sant Adriá, rival con el que el Unicaja debutará en casa este curso. En su primera tentativa, el pasado fin de semana no pudo traerse para Málaga su primera victoria; cayó finalmente ante el Lima-Horta de Barcelona (64-57).

En esta primera jornada, la segunda más valorada tras la canaria Vero Matoso fue precisamente la última en sumarse a la plantilla y una de las más jóvenes del equipo: Conchi Satorre. La almeriense, de 19 años, tiene como principal baza su descaro. A pesar de su juventud, no le impone ningún rival. Es ágil, tiene buena lectura del juego y buena puntería en el tiro de dos. Fue una de las más destacadas en la pretemporada y en este primer encuentro anotó 10 puntos y capturó dos rebotes. Ya fue algo parecido a una tortura el lidiar contra ella en la fase de ascenso del mes de mayo, cuando formaba filas con el CAB Estepona.

Ahora que viste de verde, está llamada a ser una de las jugadoras más desequilibrantes del conjunto, al que no ha tardado en adaptarse: «Ya conocía a varias jugadoras, algunas de enfrentarme a ellas el año pasado, así que no me ha costado involucrarme en estos días. Además, este es un club grande y que tiene una gran proyección, así que estoy muy contenta de formar parte de él».

Internacionales

Las españolas no son las únicas que ya conocían los planes de futuro y la rápida transformación de la estructura femenina del Unicaja. Su crecimiento meteórico ha traspasado fronteras. «Sabía que este era un club muy grande y que las chicas en poco tiempo y con mucho trabajo, habían hecho historia», explica otra de las recién llegadas: Bineta Ndoye. Su principal virtud se ve a simple vista. Esta pívot, internacional con el combinado de su Senegal natal, roza los dos metros de altura (1,96), aunque sin embargo no es demasiado corpulenta, más bien estilizada. Tiene 25 años y su zona de confort está bajo el aro, capturando rebotes e incluso realizando algún que otro mate, aunque también tiene buena mecánica de tiro. En pretemporada ya sumó más de diez puntos, por ejemplo en la final del Costa del Sol. Además, cuenta con varios años de experiencia en la Primera y Segunda española y algún que otro compatriota cajista le ayudó a decantarse por este destino: «Tengo varios amigos que han jugado aquí: Boniface Ndong, Maodo Nguirane y Malick Fall, que son de Senegal también» Este último, canterano, no llegó al primer equipo.

Sólo siete centímetros menos tiene el segundo refuerzo de altura para la pintura. Se trata de la internacional letona Linda Rubene, de 28 años y con una dilatada trayectoria. Ha pasado por la liga española, la NCAA americana (donde se formó), el torneo de su país natal y también el irlandés, del que procede y en el que promedió 13,6 puntos y 8,2 rebotes, antes de recalar en la competición argentina para jugar una fase final.

Rubene no tuvo la mejor de las suertes en su llegada: «Tenía un esguince de tobillo y todavía me estoy recuperando, pero ya me entreno con el equipo y estoy preparada para jugar». De hecho ya lo hizo en Barcelona. Agradecida por la buena acogida en Málaga, la letona ya ansía poder sacar su mejor versión. «La adaptación ha sido muy buena y el club me ha ofrecido todo lo necesario para vivir y poder crecer. Mi fuerte es la defensa y estoy trabajando mucho para darlo todo». Cuatro fichajes para consolidar el proyecto y un quinto y último nombre de última hora que busca incorporar el club, un perfil de tiradora similar al de la americana Shayna Gore, que abandonó el conjunto en la pretemporada.

Rubene

Nombre completo: Linda Rubene.

Lugar de nacimiento y edad: Gulbene (Letonia), 28 años.

Posición y altura: Ala-pívot, 1,89 metros.

Trayectoria: SK Riga, Iowa Western, Indiana Hoosiers, Club Deportivo Zamarat, Deportivo CREF, Movistar Estudiantes, Basket Ibaizabal, Singletons SuperValu Bruneel (Cork, Irlanda), Atlético Vélez Sarfield (Argentina) y Unicaja.

Liñán

Nombre completo: Lorena Liñán Jiménez.

Lugar de nacimiento y edad: Marbella, 36 años.

Posición y altura: Alero/ala-pívot, 1,76 metros.

Trayectoria: Los Guindos, Universidad de Córdoba, Universidad de Málaga, Asisa Alhaurín de la Torre y Unicaja.

Satorre

Nombre completo: Concepción Sánchez Fernández-Satorre.

Lugar de nacimiento y edad: Almería, 19 años.

Posición y altura: Base, 1,73 metros.

Trayectoria: CB Almería, Universidad Texas-El Paso, CAB Estepona y Unicaja.

Ndoye

Nombre completo: Bineta Ndoye.

Lugar de nacimiento y edad: Dakar (Senegal), 25 años.

Posición y altura: Pívot, 1,96 metros.

Trayectoria: Spar Gran Canaria, Sporting Lisboa, Ciudad de los Adelantados, Club Polideportivo Bembibre, CB Almería y Unicaja.