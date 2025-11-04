Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Faverani, con el dorsal 13, en un partido con el Cartagena. FEB

Vitor Faverani: «Salí de Málaga muy machacado, no quería jugar al baloncesto»

El pívot brasileño, ahora en el Cartagena de Primera FEB, repasa su carrera y su primera experiencia en España con el Unicaja

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:26

Vitor Faverani ha vuelto a las pistas esta temporada. El canterano del Unicaja fichó el pasado verano por el Cartagena de Primera FEB como refuerzo ... estrella del conjunto que dirige Félix Alonso. El pívot, que pasó por las filas del UCAM Murcia, Barcelona y los Boston Celtics, entre otros equipos, ha hecho un repaso de su carrera dentro del programa 'Tirando a fallar' en la que reconoce no tener un buen recuerdo de su paso por el club cajista.

