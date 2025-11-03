Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vladimir Stimac, en el momento de su detención por la policía serbia. SUR

El exjugador del Unicaja Vladimir Stimac, detenido en Belgrado

El pívot se ha convertido en uno de los líderes de las protestas contra el Gobierno del país

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El exjugador del Unicaja Vladimir Stimac fue detenido en Belgrado al igual que decenas de personas que protestan desde hace días contra el Gobierno de ... Serbia. El exjugador cajista se ha convertido en uno de los líderes del movimiento de rechazo contra los dirigentes del país por los numerosos casos de supuesta corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  6. 6 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  7. 7 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El exjugador del Unicaja Vladimir Stimac, detenido en Belgrado

El exjugador del Unicaja Vladimir Stimac, detenido en Belgrado