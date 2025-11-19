Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la Eurocámara durante una sesión. EFE

Un estudio advierte de los riesgos del proyecto de la NBA en Europa

El Instituto Coordenadas señala que en el Parlamento Europeo muestran su preocupación ante la posible pérdida de control deportivo y fiscal con la llegada de la nueva competición

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El futuro desembarco de la NBA en Europa, una competición pretérita de la que ya se conocen más detalles concretos, no termina de convencer a ... las autoridades políticas continentales. Se espera que sea una realiad en octubre de 2027, con 16 equipos en liza: 12 plazas fijas y cuatro a repartir entre aquellos clubes que hagan méritos deportivos para merecerlas. El director general del proyecto, George Aivazoglou, avanzó hace ya casi una quincena qué doce ciudades o enclaves (que no clubes) 'gozarán' de esas plazas fijas: Madrid y Barcelona en España, Milán y Roma en Italia, Múnich y Berlín en Alemania, Manchester y Londres en Inglaterra, Lyon y París en Francia, Estambul en Turquía y Atenas en Grecia. Ciudades con un fuerte arraigo deportivo y de una fuerte tradición futbolera.

