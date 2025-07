Una estructura técnica actualizada en el Unicaja

El Unicaja se recompone ante un mercado cada vez más complicado. Es frecuente escuchar de técnicos, directivos e incluso agentes que no hay jugadores para ... tantos equipos; jugadores de nivel y calidad. La competencia es cada vez mayor por distintas factores. El crecimiento económico y numérico de la Euroliga, la presión de las universidades estadounidenses y la pujanza de los mercados asiáticos que cada vez son más atractivos por los jugadores europeos. Mantener de forma continuada un bloque de profesionales como ha hecho el Unicaja es realmente complicado y es algo al alcance sólo de los clubes más potentes. Por este motivo, es crucial tener un gran control de los diferentes mercados, tanto masculino como femenino, y eso es lo que está tratando de conseguir la entidad malagueña.

La pasada temporada el club incorporó a la exjugadora Marta Fernández como asesora estratégica del área del área femenina en un movimiento para profesionalizar esta parcela. Fernández no aparece en el organigrama del club, pero sí que tiene una comunicación con los responsables de la entidad y el director deportivo, Juanma Rodríguez, que ha asumido también la construcción del equipo sénior femenino, que hasta ahora quedaba en manos de un par de agentes. Por cierto, una plantilla que ya está perfilada para intentar estar en la pelea por el ascenso a la élite.

Ahora llega Asier Alonso como secretario técnico. El vasco es un viejo anhelo del club para controlar distintos mercados, seguimiento de jóvenes y jugadores extranjeros con posibilidad de ser incorporados a los equipos de formación. Después del intento fallido del verano de 2022, la llega de Alonso se produce en el momento justo, pues esa carestía de jugadores antes citada ha aumentado por la presión de las universidades estadounidenses. Asier Alonso conoce perfectamente las ligas de la Federación, porque ahí ha desarrollado toda su carrera y ahora es un mercado que también interesa al Unicaja.

Hasta su llegada el club cubrió el seguimiento de jugadores con un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la entidad que se repartieron distintas ligas de todo el mundo. Se trataba de identificar jugadores potencialmente fichables, elaborar listados y realizar seguimientos. Luego también ayudó ahí Milan Bertelli, que estuvo de 'prácticas' en esas labores de ayudante de Juanma Rodríguez, hasta que el Valencia lo fichó como asistente a la dirección deportiva y 'scout'.

Por debajo de Juanma Rodríguez y Alonso aparece Ramón García, que seguirá al frente de la cantera de Los Guindos. El club quiere reorientar su política de cantera y establecer un nuevo sistema de trabajo, como ya deslizó el presidente del Unicaja, para evitar que el club sea un sitio de paso para los jugadores y jugadores en su camino a la NCAA. «El Unicaja tiene una marca importante y habrá gente que quiera venir a jugar al baloncesto con nosotros para formarse. Lo que no vamos a hacer, y estamos en proceso de cambiarlo, es tener un niño, traerlo, que esté muchos años, y cuando llega un año antes pues ahí os quedáis. Te quedas compuesto, sin novio y encima no le has cobrado la formación. Eso es una academia de alto nivel, gratuita, que después la persona que está con nosotros no quiere firmar una vinculación. Y te quedas, repito, sin novio. Buscaremos soluciones. Para nosotros la cantera, de una forma reorientada, en un aspecto más formativo, es algo irrenunciable, por la propiedad», dijo al acabar la temporada, deslizando ahí las cláusulas 'anti NCAA' que se impondrán a todos los jugadores de cierto nivel. Es un primer paso de la nueva etapa.