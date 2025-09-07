Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instagram: @sylviaduarte__

La esposa de Chris Duarte anuncia que padece cáncer

«El 18 de agosto, los resultados trajeron algo que ni ellos esperaban: unos nódulos en mi tiroides. Lo que comenzó como algo inquietante se transformó en una llamada que jamás olvidaré: el diagnóstico era cáncer», publicó en Instagram

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:39

La esposa de Chris Duarte, Sylvia, anunció hace un día que padece un cáncer que fue diagnosticado unos días antes de aterrizar definitivamente en Málaga. ... Lo hizo a través de un 'post' de Instagram en el que explicó cómo fueron sucediendo los acontecimientos, con fotos en el hospital, en casa, frases que invitan a ser fuerte y pasajes bíblicos. Y con su marido y sus hijos.

