La esposa de Chris Duarte anuncia que padece cáncer

La esposa de Chris Duarte, Sylvia, anunció hace un día que padece un cáncer que fue diagnosticado unos días antes de aterrizar definitivamente en Málaga. ... Lo hizo a través de un 'post' de Instagram en el que explicó cómo fueron sucediendo los acontecimientos, con fotos en el hospital, en casa, frases que invitan a ser fuerte y pasajes bíblicos. Y con su marido y sus hijos.

«Hace 20 días, mi vida dio un giro inesperado. El 8 de agosto, mis doctores me contactaron para realizarme un chequeo general, antes de irme a Málaga con mi familia. El 18 de agosto, los resultados trajeron algo que ni ellos esperaban: unos nódulos en mi tiroides. Lo que comenzó como algo inquietante se transformó en una llamada que jamás olvidaré: el diagnóstico era cáncer. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Todo se volvió oscuro y mi corazón se fue a mi estómago. La desesperación, la tristeza… todo se volvió abrumador. Pero no estaba sola», introdujo.

«Hoy, a pesar del miedo y las lágrimas, me siento más fuerte que nunca. A lo largo de estos días, he aprendido que la vida no siempre es predecible, pero sí está llena de momentos que nos enseñan el verdadero valor de la resiliencia, el amor y la unidad. No sé lo que vendrá, pero estoy lista para enfrentar lo que sea, porque no solo soy yo quien lucha, sino también todos aquellos que me han mostrado que el amor puede superar cualquier adversidad. Al fin. Tuvieron que sacarme todo el tiroides. Ahora estoy en casita, recuperándome», siguió. El club, además, le dejó un comentario de ánimo: «¡Estamos con vosotros, familia! Te deseamos una pronta recuperación».