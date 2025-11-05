Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Carter y Obradovic este miércoles. SUR

La esperada reaparición de Tyson Carter

Tras salir del hospital, el jugador estuvo en el entrenamiento del Estrella Roja

Juan Calderón

Juan Calderón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Una imagen vale más que mil palabras. Esto se podría valer para confirmar el buen estado de saluda de Tyson Carter. El exjugador del Unicaja, ... ahora en el Estrella Roja, sufrió una embolia pulmonar hace un mes y esta semana salió al fin del hospital.

