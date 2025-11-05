La esperada reaparición de Tyson Carter

Una imagen vale más que mil palabras. Esto se podría valer para confirmar el buen estado de saluda de Tyson Carter. El exjugador del Unicaja, ... ahora en el Estrella Roja, sufrió una embolia pulmonar hace un mes y esta semana salió al fin del hospital.

Para confirmar su recuperación, el escolta estadounidense se personó en el entrenamiento de su equipo para saludar a sus compañeros y a su nuevo entrenador, Sasa Obradovic, con el que no tuvo tiempo de jugar. El Estrella Roja se enfrentaba este miércoles al Panathinaikos en una nueva jornada de la Euroliga.

Првотимац Црвене звезде Тајсон Картер је пре неколико дана пуштен на кућно лечење, а данас је већ уз своје саиграче, којима ће пружити преко потребну подршку против Панатинаикоса. ❤️🤍🙏🏻



Crvena zvezda’s player Tyson Carter was released for home recovery a few days ago, and today… pic.twitter.com/soE43WnTlJ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 5, 2025

Carter saludó efusivamente al serbio que ha cambiado por completo la dinámica del equipo. El exjugador del Unicaja presentaba un buen aspecto en el vídeo que el Estrella Roja difundió en las redes sociales y ahora tendrá que seguir con la recuperación en su domicilio. Es complicado que Carter vuelva a jugar en los próximos meses, aunque eso dependerá de lo que digan los médicos y de los resultados de las pruebas que se le irán haciendo.