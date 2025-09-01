España y Saint-Supéry buscan este martes el billete a los octavos del Eurobasket

El Eurobasket sigue avanzando a un ritmo frenético y los candidatos a estar en la siguiente ronda, la de las eliminatorias, ya se han destapado. ... Entre ellas está la Polonia de Balcerowski, que ya ha conseguido su billete para los octavos de final tras conseguir un meritorio pleno de triunfos en el Grupo D, ante Eslovenia, Israel e Islandia. Tres triunfos en cuatro días para el combinado del pívot cajista, cuyo rendimiento ha sido dispar en el total de partidos que ha disputado, por el momento, a lo largo del torneo.

Firmó un gran encuentro en el primer partido, ante la Eslovenia de Doncic, tuvo menos impacto en el segundo compromiso, frente a Israel, y mejoró sustancialmente sus prestaciones el domingo, contra Islandia, anotando ocho puntos, cogiendo cuatro rebotes y acabando la contienda con un total de nueve créditos de valoración en 17:34 minutos. Sea como fuere, el único cajista que falta por ponerse a las órdenes de Ibon Navarro esta pretemporada estará en Riga (Letonia) para disputar los octavos de final del torneo. Eso sí, antes deberán de medirse a Francia (martes, 20.30 horas) y a Bélgica (jueves, mismo horario) en la fase de grupos.

Además, este martes puede ser un día clave para la España de Scariolo, que ha recuperado definitivamente el paso en el Grupo C tras caer ante Georgia en el estreno y vencer en los dos partidos que le siguieron: frente a Bosnia primero (88-67) y ante Chipre después (91-47), en este último de forma clara y aplastante. Este martes a las 20.30 horas se las verá con Italia en un partido que puede servir para sellar el pase a octavos y el jueves, a ese misma hora, deberá de jugar ante la Grecia de Antetokoumpo para cerrar la primera fase.

Una de las buenas noticias, en clave malagueña, es el crecimiento del único representante local en el torneo, Mario Saint-Supéry, que cuajó ante Chipre su mejor encuentro del verano en este torneo, anotando nueve puntos, repartiendo cinco asistencias y cogiendo cuatro rebotes en poco más de 20 minutos.