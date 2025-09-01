Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mario Saint-Supéry, el domingo ante Chipre. FIBA

España y Saint-Supéry buscan este martes el billete a los octavos del Eurobasket

La Polonia de Balcerowski, con pleno de triunfos hasta la fecha, ya está clasificada para la siguiente ronda del torneo

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:36

El Eurobasket sigue avanzando a un ritmo frenético y los candidatos a estar en la siguiente ronda, la de las eliminatorias, ya se han destapado. ... Entre ellas está la Polonia de Balcerowski, que ya ha conseguido su billete para los octavos de final tras conseguir un meritorio pleno de triunfos en el Grupo D, ante Eslovenia, Israel e Islandia. Tres triunfos en cuatro días para el combinado del pívot cajista, cuyo rendimiento ha sido dispar en el total de partidos que ha disputado, por el momento, a lo largo del torneo.

