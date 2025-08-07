Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álvaro Folgueiras, en el España B-Portugal de este jueves. FEB

La España B de Folgueiras consigue una épica remontada ante Portugal en Málga (64-63)

El malagueño lideró a la selección en el rebote, capturando ocho, más que ningún otro jugador en el encuentro

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:25

Se sabía que Portugal, que ya le ganó al equipo 'A' de España el martes, sería un hueso para la unidad B que dirige Jaume ... Ponsarnau, que concluye con nota su primer ciclo de partidos como equipo, con dos triunfos y pleno de victorias. Allí, entre todos los nombres que formaban el roster, estaba el malagueño Álvaro Folgueiras, que debutó oficialmente con este combinado este jueves tras descansar en la primera jornada, pues venía de jugar un Europeo sub-20 en el que disputó muchos minutos. Sí gozó de protagonismo en la última jornada de este particular Torneo Ciudad de Málaga y lideró al equipo desde el rebote, que consiguió darle la vuelta a la tortilla, ya en el último cuarto, para conseguir un épico triunfo (64-63).

