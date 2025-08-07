La España B de Folgueiras consigue una épica remontada ante Portugal en Málga (64-63)

Se sabía que Portugal, que ya le ganó al equipo 'A' de España el martes, sería un hueso para la unidad B que dirige Jaume ... Ponsarnau, que concluye con nota su primer ciclo de partidos como equipo, con dos triunfos y pleno de victorias. Allí, entre todos los nombres que formaban el roster, estaba el malagueño Álvaro Folgueiras, que debutó oficialmente con este combinado este jueves tras descansar en la primera jornada, pues venía de jugar un Europeo sub-20 en el que disputó muchos minutos. Sí gozó de protagonismo en la última jornada de este particular Torneo Ciudad de Málaga y lideró al equipo desde el rebote, que consiguió darle la vuelta a la tortilla, ya en el último cuarto, para conseguir un épico triunfo (64-63).

En total capturó ocho rebotes (dos en ataque y seis en defensa) y disputó casi 17 minutos (16:50, para ser exactos), siendo el cuarto más utilizado por el entrenador tras Osobor, Caicedo y un Baba Miller que ya lideró al segundo equipo nacional en el triunfo del martes ante la República Checa. Su impacto se notó en la primera mitad, aunque más en el primer cuarto que en el segundo. En la faceta anotadora estrenó su casillero con un triple al principio, pero no fue capaz de incrementar esa cifra en los cuartos venideros. El ala-pívot de Iowa sólo intentó tiros de tres, y terminó el encuentro con un bagaje total de 1/4.

El combinado luso fue creciendo con el transcurso del partido... hasta el descanso. El encuentro pareció tener un solo color gracias, en parte, a un excelso Travante Williams y a Rafael Lisboa, hasta que el signo del partido comenzó a cambiar después de la reanudación. Consiguió ponerse España por delante, después de mucho remar, al inicio del último cuarto, y tras un trepidante tira y afloja y mucho sudor fue capaz de amarrar el triunfo en un épico final, gracias a un mate de Osobor y a un rebote de Marí cuando el marcador indicaba dos segundos de tiempo restante.

No pudo con Portugal la España de los 'mayores', pero sí la unidad B, a la que le augura un brillante futuro. Osobor, Cárdenas y Ferrando, con 10 puntos cada uno, fueron quienes comandaron al equipo hacia el triunfo este jueves en la sesión de la tarde, apenas hora y media antes del comienzo del España-República Checa que pondrá punto y final a este maratón de partidos internacionales previos al Eurobasket 2025.