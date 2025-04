Jamar Smith: «Málaga es uno de los mejores lugares de Europa para jugar al baloncesto»

Hay jugadores del Unicaja que cayeron en el olvido para los aficionados y otros a los que siempre se les sigue la pista. Jamar Smith ( ... Illinois, 1987) forma parte del segundo grupo. El escolta estadounidense tuvo un papel protagonista en la conquista del título de la Eurocup en 2017 en una de las grandes gestas del baloncesto europeo. Smith apura sus años de profesional tras una sólida carrera y el destino le ha regalado el regreso a Málaga en las filas del Reggiana, próximo rival del Unicaja en los cuartos de final de la Champions. El tirador repasa su carrera y declara su amor por Málaga.

–Lo primero es preguntarle por la salud. No jugó el último partido. ¿Qué le ha pasado?

Tuve algún problema como mi espalda en el último partido de liga, pero no me va a impedir jugar. He parado tres días para recuperarme y estoy preparado para volver.

–Usted vivió momentos muy felices en Málaga. ¿Qué sintió cuando se celebró el sorteo y su equipo quedó emparejado con el Unicaja?

–Estaba extremadamente feliz. Lo primero que hice fue preguntarle a mi mujer si quería venir al partido, porque Málaga es un lugar realmente especial para nuestra familia. Tenemos unos excelentes recuerdos del tiempo que pasamos allí. La gente que conocimos, el club, la ciudad… Fue donde comenzamos nuestra familia, así que es un lugar que tiene y tendrá siempre un lugar especial en nuestro corazón.

-Por eso ha venido en alguna ocasión de vacaciones...

-Eso es, siempre que podemos tratamos de volver y pasar algún tiempo allí. A mi hija le encanta. Ella sabe que es malagueña, queremos que pase tiempo ahí y quiero que sepa de dónde son sus raíces.

-Fueron dos temporadas, pero intensas. Jugó la Euroliga y fue campeón de la Eurocup. ¿Cómo recuerda aquellos años?

-Fueron increíbles. Málaga es una ciudad que tiene una gran cultura de baloncesto. Hay equipos que tienen muchos aficionados, pero no esa historia y esa cultura detrás. Málaga es baloncesto. Ahí saben cómo apoyar a su equipo de baloncesto. Coincidí con un gran cuerpo técnico que me ayudó mucho a entender el estilo de juego que se hace en Europa. Aquello me ha ayudado hasta ahora y por eso aprecio tanto el tiempo que pasé allí.

Jamar Smith posa con sus hijas, la mayor, nacida en Málaga. P-R.

-Usted fue el gran protagonista de aquel título de la Eurocup contra el Valencia. Todavía hoy parece increíble que el Unicaja ganase aquel tercer partido.

-Recuerdo que fue duro, porque fuimos por detrás desde el comienzo. Recuerdo la energía, esa energía que nos transmitió el Carpena. Todos en el equipo sentíamos que no íbamos a perder ese partido. Teníamos el sentimiento de que íbamos a ganar.

-Imagino que ha seguido la trayectoria reciente del equipo. ¿Le ha sorprendido la transformación y los éxitos logrados en los últimos años?

-¡Claro que lo he seguido! El Unicaja ha ganado muchísimo. En los últimos tres años ha sido uno de los mejores equipos y es uno de los mejores lugares de Europa para jugar al baloncesto.

-En estos cuartos de final tendrá que enfrentarse en su posición a jugadores como Kendrick Perry, Tyson Carter o a su 'hermano' Alberto Díaz. ¿Cuál le gusta más?

-Me gustan todos. Es un gran bloque. La organización, el club, ha elegido bien a los jugadores y al entrenador. Se nota que es un grupo que lleva junto varios años y lo dejan todo. Creo que esa es la fórmula para tener una buena organización y el Unicaja lo ha conseguido.

Ampliar Dani Díez, Alen Omic, Alberto Díaz y Jamar Smith posaron para SUR en la portada del día del primer partido de la final de la Erocup de 2017.

-Todo el mundo da como favorito al Unicaja en esta eliminatoria, pero qué nos puede contar de su equipo. Un club modesto, de una ciudad pequeña. Imaginamos que la ilusión es máxima.

-Estamos 'encendidos', motivados, tío. Todos sabemos qué equipo es el favorito, pero al final del día esto es baloncesto y cualquiera puede ganar. Somos un equipo que compite duro y que tiene la sensación de que puede ganar a cualquiera. Pelearemos y ya veremos qué pasa.

-Tiene 37 años y ha jugado en la República Checa, Francia, Israel, Alemania, Turquía, España e Italia. ¿Está contento con su viaje por el baloncesto europeo? ¿Contento con su carrera?

-Estoy extremadamente contento con mi carrera. He jugado con chicos a los que no conocía antes de llegar a Europa. No sabía lo bueno que es el baloncesto de aquí ni la gran cantidad de buenos jugadores que había. He jugado contra esos tíos, he jugado con esos chicos y también he ganado a algunos. Estoy muy contento.

-¿Ha pensado en el futuro, la retirada, en qué hará después del baloncesto?

-Para mí es complicado todavía hablar de la vida después del baloncesto. Estoy en un punto de mi vida y de mi carrera en el que todavía estoy jugando y mi cuerpo está bien. Me encanta jugar y amo el baloncesto, así que ese amor hace que no piense en el después. Alguna vez sí que se me ha pasado por la cabeza, pero creo que todavía tengo algunos buenos años por delante.

-En esos años su estilo sí que da la sensación de que ha cambiado. Cuando llegó a Málaga desde el Limoges era un tirador puro, un 'killer'. Ahora juega mucho de base. ¿Ha sentido ese cambio?

-Efectivamente, lo he sentido el cambio. Tengo más tiempo el balón en mis manos respecto a mis primeros años en Europa, pero creo que era algo que tenía que probar y en lo que he trabajado. Ahora ese es mi juego, pero todavía soy un tirador, un killer. ¡Todavía me gusta hacer algunas jugadas! (Risas).

-La próxima semana vendrá a Málaga con su familia, como dijo. ¿Ha pensado en ese momento en el que el se escuche '¡Con el número 15, Jamar Smith!?

-¡Oh, claro que sí! He tenido ese sentimiento en otros equipos en los que jugué y el amor que recibes es increíble, y seguro que lo volveré a sentir, pero cuando el partido empiece las cosas cambiarán (risas). Pero sí, lo reconozco, lo estoy esperando.