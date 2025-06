El ejemplo de Perry tras la derrota del Unicaja frente al Barcelona Nada más terminar el partido, el base, que no estuvo tan acertado como en otras ocasiones, se puso a tirar en las dos canastas del Carpena junto a Alberto Miranda

Nacho Carmona Málaga Miércoles, 4 de junio 2025, 11:42 Comenta Compartir

Kendrick Perry, ejemplo de competitividad y amor propio, no tardó en reaccionar tras la derrota ante el Barça, en el primer partido de la serie ... de cuartos de final. Fue una batalla colosal e interminable, con momentos para los dos equipos que se tuvo que decidir en la prórroga. No tuvo su mejor día el base de Florida, principalmente en el tiro, pese a ser el mejor valorado del equipo. No reaccionó con palabras, sino con actos.

En un ejemplo más de propósito de enmienda, Perry, apenas diez minutos después del bocinazo final, se dispuso a perfeccionar su técnica desde el tiro libre junto a uno de los asistentes de Ibon Navarro, Alberto Miranda, primero en una canasta y después en la otra, cuando el pabellón ya casi se había vaciado. Quedan dos días para la segunda batalla, que podría ser definitiva para el Unicaja, y para el estadounidense no hay tiempo que perder. Promediaba casi un 80% en tiros de uno, aunque ante el Barça terminó con un 50% de acierto (2/4). No obstante y pese a eso, anotó 12 puntos (2/5 en tiros de dos y 2/7 en triples), siendo el mejor valorado del equipo al término del encuentro, con 15 créditos. Mostró un gran espíritu competitivo cuando más cuesta arriba se puso el partido y más falta de concentración mostraron algunos de sus compañeros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión