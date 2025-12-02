Duarte y Audige brillan en sus últimos partidos de la ventana
El dominicano hizo 18 puntos ante México y el jugador del Bosna Sarajevo, que podría llegar pronto al Unicaja, anotó 20 frente a Puerto Rico
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 10:18
En lo persona ha sido un final de ventana magnífico para el cajista Chris Duarte, que tuvo la oportunidad de gustarse con su selección, la ... República Dominicana, en el segundo y último encuentro de este período reservado para los partidos internacionales. Su combinado afrontó un doble enfrentamiento ante México y en este segundo anotó 18 puntos (4/9 en tiros de dos, 3/6 en triples y 1/1 en tiros libres), cogió tres rebotes, repartió una asistencia y cometió un robo, finalizando con 12 créditos de valoración al final del encuentro en 29:37 minutos.
Eso sí, la República Dominicana no pudo vencer esta vez (88-89) y el triunfo cayó del lado mexicano, que sobrevivió a en el segundo envite. El primero, eso sí, sí cayó para el lado dominicano. El mejor de este segundo partido fue el madridista Andrés Feliz, que anotó 22 puntos, 4/7 en tiros de dos, 4/6 en triples y 2/2 en tiros libres), cogiendo nueve rebotes y repartiendo seis asistencias, con 29 créditos de valoración finales. Casi nada. Los ACB Joel Soriano (Casademont Zaragoza) y Jean Montero (Valencia Basket) también estuvieron bien.
Más allá, en Málaga también se mira con especial atención a lo que haga el estadounidense del Bosna Sarajevo, internacional por Jamaica, que podría aterrizar en el Unicaja en las próximas horas o días para hacer de escolta tras el 'pufo' de Castañeda en este arranque de temporada.
Cuajó un gran partido en el segundo partido ante Puerto Rico, con victoria (92-97), en la ventana en la que Jamaica debutaba a los clasificatorios para el Munidial. Anotó 20 puntos (3/8 en tiros de dos, 4/11 en triples y 2/2 en tiros libres), capturando un rebote y repartiendo cinco asistencias en 36:35 minutos. Fue el que más jugó de la selección jamaicana y también el máximo anotador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión