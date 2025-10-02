Duarte y su adaptación al Unicaja: «Es un proceso; estoy aprendiendo de mis nuevos compañeros»
«Hacemos comparaciones de si son Carter o Taylor, pero es Duarte y nos va a dar muchas cosas buenas. Ha jugado en la NBA y ninguno de nosotros lo ha hecho», dijo Djedovic, rompiendo una lanza en favor de los nuevos
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08
Chris Duarte, Alberto Díaz y Nihad Djedovic se sentaron en la sala de prensa del Carpena para valorar el camino andado y lo que se ... avecina, con el arranque de una nueva edición de la Liga Endesa a la vuelta de la esquina. El dominicano, gran atractivo de la jornada por la novedad y las expectativas que hay puestas en él, contestó a preguntas sobre sobre su adaptación al equipo, a la ciudad y al baloncesto europeo, principalmente. «Me he sentido muy bien. Es un proceso y tengo que ser muy paciente, con atención en los pequeños detalles. Estoy aprendiendo mucho de mis nuevos compañeros y mi nuevo equipo», expresó al principio.
Reconoció, después, que el baloncesto al que se juega en la NBA y en Puerto Rico es «sumamente distinto» al de aquí. No sólo fuera, también dentro de la cancha, algo que resulta evidente. «Aquí es más táctico y más en equipo, menos individual. Es algo que toma tiempo y hay algunos que se adaptan más rápido que otros», dijo el alero dominicano, que se mostró encantado con Málaga, una ciudad que ha resultado estar a la altura de lo que le habían contado: «Es tal y como la gente me lo contó. Todo el mundo me dijo cosas maravillosas. Domas me dijo que era una ciudad con buen clima, buenas comidas y una gente fenomenal, amigable y sociable. Dan ganas de vivir aquí».
Djedovic, por su lado, dejó claro que los nuevos fichajes no son ni Kam Taylor ni Tyson Carter, y que ese 'ruido' tiene más sentido fuera que dentro del vestuario: «Hacemos comparaciones de si son Carter o Taylor, pero es Duarte y nos va a dar muchas cosas buenas. Las presión es más externa. Ha jugado en la NBA y ninguno de nosotros lo ha hecho», dijo, defendiendo a sus nuevos compañeros y personificando su discurso en Duarte. Asimismo, aseguró que para que un jugador esté feliz y rinda en su nuevo equipo es fundamental que la familia se adapte: «La adaptación es más de fuera que de baloncesto. Que los niños y la mujer se encuentren bien». Duarte, de acuerdo con el bosnio, respondió con un alegre «gracias, Djedo», y este se reafirmó en sus palabras: «Si la mujer está bien, todo está bien».
De la espalda, ese problema físico que le dejó sin Americup a finales de agosto, el dominicano asegura encontrarse bien. «De la espalda estoy bien, gracias a Dios. Me han ayudado mucho aquí los fisios y Marcos. Yo me siento bien, de verdad, no entiendo cuando dices que me cuesta cuando los minutos van pasando». Si nada se tuerce a estas alturas de la semana, el Unicaja llegará al primer partido de Liga, este sábado, sin bajas y con todos sus efectivos disponibles.
