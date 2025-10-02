Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Duarte, en la sala de prensa del Carpena, atendiendo a los medios. Unicaja B. Fotopress

Duarte y su adaptación al Unicaja: «Es un proceso; estoy aprendiendo de mis nuevos compañeros»

«Hacemos comparaciones de si son Carter o Taylor, pero es Duarte y nos va a dar muchas cosas buenas. Ha jugado en la NBA y ninguno de nosotros lo ha hecho», dijo Djedovic, rompiendo una lanza en favor de los nuevos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08

Comenta

Chris Duarte, Alberto Díaz y Nihad Djedovic se sentaron en la sala de prensa del Carpena para valorar el camino andado y lo que se ... avecina, con el arranque de una nueva edición de la Liga Endesa a la vuelta de la esquina. El dominicano, gran atractivo de la jornada por la novedad y las expectativas que hay puestas en él, contestó a preguntas sobre sobre su adaptación al equipo, a la ciudad y al baloncesto europeo, principalmente. «Me he sentido muy bien. Es un proceso y tengo que ser muy paciente, con atención en los pequeños detalles. Estoy aprendiendo mucho de mis nuevos compañeros y mi nuevo equipo», expresó al principio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  5. 5 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Duarte y su adaptación al Unicaja: «Es un proceso; estoy aprendiendo de mis nuevos compañeros»

Duarte y su adaptación al Unicaja: «Es un proceso; estoy aprendiendo de mis nuevos compañeros»