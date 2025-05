Djedovic, cada vez más cerca de reaparecer

Nihad Djedovic, que sufrió el pasado Jueves Santo una lesión en el gemelo de su pierna izquierda, está cada vez más cerca de reaparecer. Ya ... viajó a Atenas con el grupo, pero no formó parte de ninguna de las dos convocatorias. Suma seis partidos en línea sin competir a causa de este contratiempo físico (Surne Bilbao, Barcelona, Tenerife, Andorra y la Final Four) y cabe la posibilidad de que regrese a las canchas este domingo frente al UCAM Murcia, pero será el cuerpo técnico evalúe su situación y si es el momento idóneo para su reaparición.

Lo que parece seguro es que el bosnio volverá a vestirse de corto antes de que finalice la fase regular de la Liga Endesa. En los planes del técnico, recuperar a Djedovic sería una maniobra estratégica más allá de la importancia y el impacto que tenga o pueda tener en el juego, equilibrando así el balance de jugadores interiores y exteriores de una plantilla que cuenta con siete pívots, para poder repartir los minutos de un modo más coral. Es el único efectivo que tiene el Unicaja en la enfermería a día de hoy. Eso sí, Ibon Navarro evaluará este viernes en su habitual comparecencia previa a los partidos el estado físico de la plantilla.

El alero sufrió en la capital helena un virus que le mantuvo algo débil durante la Final Four. No obstante, no era una opción que reapareciera entonces. Su lesión en el gemelo ha evolucionado adecuadamente con el paso de las semanas y su reaparición está más cerca ahora que nunca.