UNICAJA CB PHOTOPRESS
Unicaja

Djedovic: «Los nuevos quieren demostrar y tienen calidad, pero necesitan tiempo»

El alero cajista explica el buen ambiente de la nueva plantilla esta pretemporada y se muestra motivado ante la llegada del Torneo Costa del Sol y de la Copa Intercontinental: «Lo vamos a hacer lo mejor posible para ganar el título»

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:35

La segunda semana de pretemporada está tocando a su fin y esta vez, en la antesala del inicio de la gran cita amistosa del verano, ... el Torneo Costa del Sol, ha sido uno de los veteranos del vestuario el encargado de ponerle voz al equipo. Hablamos de Nihad Djedovic: «Estamos entrenando muy duro, elevando nuestro físico. Cada entreno es más duro que el anterior, estamos contentos, compitiendo en cada entreno y tuvimos un partido en Melilla que fue como un entreno para ver cómo está el ritmo del equipo. Ahora nos viene el Torneo Costa del Sol con dos equipos muy grandes, y nos va a ayudar a prepararnos», valoró tras el entreno matinal de este jueves en el Carpena.

