Djedovic: «Los nuevos quieren demostrar y tienen calidad, pero necesitan tiempo»

La segunda semana de pretemporada está tocando a su fin y esta vez, en la antesala del inicio de la gran cita amistosa del verano, ... el Torneo Costa del Sol, ha sido uno de los veteranos del vestuario el encargado de ponerle voz al equipo. Hablamos de Nihad Djedovic: «Estamos entrenando muy duro, elevando nuestro físico. Cada entreno es más duro que el anterior, estamos contentos, compitiendo en cada entreno y tuvimos un partido en Melilla que fue como un entreno para ver cómo está el ritmo del equipo. Ahora nos viene el Torneo Costa del Sol con dos equipos muy grandes, y nos va a ayudar a prepararnos», valoró tras el entreno matinal de este jueves en el Carpena.

Es la primera vez en las últimas temporadas que el equipo sufre tantos cambios, pero por el momento, no es motivo de preocupación para el alero, que asegura: «Todos los jugadores tienen una sonrisa y los estamos ayudando de la mejor manera posible para que se adapten lo más rápido posible. Estamos entrenando en un nivel muy alto y ojalá seguir así, sin lesiones». Es más, añade: «Los nuevos quieren demostrar y eso está bien, aire fresco que ha venido este verano. El ambiente es un poco diferente, es competitivo y eso está bien, lo veo muy bien».

Por su parte, asegura que este año, su mayor baza será la experiencia, complementada además por un buen estado de forma. Así lo refrenda el bosnio: «Me veo bien, los entrenadores me ven bien, estoy sin problemas, he trabajado todo el verano y creo que puedo aportar mi experiencia a este equipo».

El siguiente reto de esta nueva plantilla, aún con la baja de Alberto Díaz y Chris Duarte (recuperándose de lesión) y Olek Balcerowski (en el Eurobasket), será firmar un buen papel en el Torneo Costa del Sol, en el que se medirán al ALBA Berlín y al Real Madrid. El conjunto germano será su primer escollo, este viernes, a las 20.30 horas, en Vélez-Málaga. El domingo, a las 18.00 horas, será su estreno en casa, ante el campeón de Liga. «Jugar en Málaga siempre es especial y para los chicos nuevos va a servir para que vean cómo es el Carpena contra el Madrid. Ojalá no nos pongan tanta presión porque hay chicos nuevos que quieren demostrar y tienen de verdad esa calidad pero necesitan tiempo. Lo importante es que es un club grande y vamos por buen camino», valora Djedovic.

Eso sí, es innegable que aunque aún quedan compromisos de pretemporada, no puede evitar pensar en la Copa Intercontinental: «El torneo de Singapur lo vamos a intentar hacer lo más profesional posible para ganar el primer título. Quién sabe cuándo vamos a estar otra vez en este lugar».