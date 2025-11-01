Directo: Unicaja-Girona
Las bajas condicionan al equipo malagueño después de un exigente esprint ante un rival descansado y con jugadores de calidad
Lo más importante
Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:48
18:32
El Unicaja rastrea el mercado en busca de un pívot
Ibon Navarro repasó en su habitual comparecencia prepartido, ayer en el Carpena, la situación de la búsqueda del 'cinco' que haga las veces de Kravish. Estas fueron sus palabras al respecto.
18:29
¿Cómo ver el partido por televisión?
El encuentro se podrá ver por televisión a través de la plataforma DAZN.
18:27
Sobre el rival... el Básquet Girona
El cuadro catalán ganó la semana pasada al Gran Canaria, en lo que es un aviso cara al partido de esta tarde. Además, su plantilla está muy compensada y destaca el gran rendimiento que está ofreciendo Pep Busquets en su mejor temporada desde que es profesional. El canterano del Joventut promedia 16 puntos, dos rebotes y tres asistencias.
Es el líder de una línea exterior del rival con gran nivel y en la que también aparecen nombres reconocibles, como el de Otis Livigston, que fue uno de los anotadores destacados en la Champions, o un jugador sólido como Derek Needham, que llegó a Girona tras dos buenas temporadas en la Eurocup con el Besiktas. La apuesta más llamativa del equipo que dirige Moncho Fernández fue Mark Hughes, escolta estadounidense que lideró al Betis en su ascenso a la ACB.
Su juego interior, talón de Aquiles ahora del Unicaja, tiene a jugadores de todos los perfiles, como Martynas Geben y Juan Fernández, con capacidad para jugar lejos del aro.
18:23
Importante
Con Butajevas y Sulejmanovic
La delicada situación del Unicaja en lo que a lesiones respecta deja a Ibon Navarro sin opciones donde elegir. Regresa Sulejmanovic tras dos partidos fuera por un esguince de tobillo y sigue fuera Djedovic. No estará tampoco Manu Trujillo.
18:18
¡Buenas tardes! Juega el Unicaja
El equipo cajista recibe al Básquet Girona este sábado tras ganar el miércoles en la Champions al Oostende, en un partido más exigente de lo que a priori parece y que se antoja como una bellísima oportunidad para ratificar las buenas sensaciones en Europa. Vamos con toda la previa.
11:08
-
