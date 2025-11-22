Directo | Unicaja-Baxi Manresa
El conjunto malagueño recibe este sábado a un rival incómodo, pero que llega con el desgaste acumulado de haber jugado esta semana en la Eurocup
Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:19
18:26
No habrá lleno
No se llenará el Carpena. Quedan unas 400 entradas disponibles, las más baratas a 35 euros.
18:25
Sexto y undécimo
El Unicaja es sexto en la clasificación con cuatro triunfos, uno más que su rival. El equipo catalán ha perdido contra La Laguna Tenerife, Murcia, Real Madrid y Gran Canaria
18:23
El partido de la tranquilidad
Para el Unicaja es muy importante ganar este encuentro para así llegar con tranquilidad al parón por los partidos de las selecciones. Una derrota complicaría las opciones de jugar la Copa.
18:22
Comenzamos con el Unicaja-Baxi Manresa
Hola, bienvenidos a todos. Comenzamos aquí la narración del Unicaja-Manresa.
Si vienen de camino, tengan en cuenta que se está disputando todavía el España-Fiyi de Rugby y los alrededores del Carpena están con los aparcamientos completos. Sí hay muchas plazas en el lateral donde suelen estar las autocaravanas
19:43
