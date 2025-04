Directo | Unicaja - Pallacanestro Reggiana

19:38

Kenneth Faried, baja confirmada en el Reggiana

El 'cuatro' perdió a su madre el pasado fin de semana y ha viajado a Estados Unidos para pasar el duelo con los suyos. Cabía la pequeña posibilidad de que jugara hoy en el Carpena, pero se confirma que no estará. El ex NBA es uno de los mejores jugadores del rival y también el segundo que más rebotes coge de la Champions. En el Unicaja, por otro lado, no estará Tillie por motivos personales.