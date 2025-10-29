Directo | Unicaja - BC Oostende
Lo más importante
Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:07
21:03
Entra Castañeda por Duarte
40-32. El dominicano se duele de un dedo de la mano. Se ha dirigido al banquillo mirándose el dedo, algo aquejado ahí. Así ha estado unos pocos de minutos.
20:59
Lo para el Oostende
40-29. Tras el triple de Killian Tillie. 5:28 minutos restan de segundo cuarto.
20:59
¡Duarte!
37-27. Seis puntos lleva el dominicano, que no estaba demasiado fino en el partido. Es lo que tienen los jugadores de su talento, que son capaces de hacer cosas con muy poco. Seis minutos y nos vamos al descanso.
20:54
Dos puntos de Alberto Díaz
31-19. El capitán estrena el marcador en este segundo acto, cuando ya se ha disputado casi un minuto y medio.
20:50
Importante
Fin del primer cuarto (29-19)
El Unicaja, mejor que el Oostende en el primer cuarto. Balcerowski, con siete puntos, el más letal del equipo malacitano en el primer acto.
20:48
Primeros puntos de Butajevas
26-19. Vuelve a tomar distancia el Unicaja en el marcador. El pívot lituano del U22, que debuta oficialmente hoy con los mayores, acaba de hacer su primera canasta. Medio minuto y nos iremos al segundo cuarto.
20:45
¡Dos más de Castañeda!
22-16. Cuatro puntos lleva ya el estadounidense, que ha salido muy eléctrico al partido. Dos minutos quedan de primer cuarto.
20:42
Lo para Ibon Navarro
18-15. Parcial de 0-6 para el Oostende y tiempo muerto que solicita el Unicaja. Se ha dormido el Unicaja después del parón anterior. 3:33 minutos le quedan a este primer cuarto.
20:41
Butajevas y Castañeda, en la cancha
18-13. Mueve el banquillo Ibon Navarro a poco menos de cuatro minutos para el final del primer cuarto.
20:39
Tiempo muerto
18-9. Lo solicita el Oostende ante la última canasta de Barreiro. Dobla el Unicaja a su rival en el marcador.
20:36
El Unicaja recupera la ventaja
14-9. Y de nuevo ventaja para el Unicaja, que había visto como el Oostende le cazaba en el marcador. Perry y Balcerowski, los líderes del equipo cuando casi nos acercamos al ecuador del primer cuarto.
20:31
Comienza el encuentro
2-0. Duarte se gusta y hace los primeros puntos del partido con una gran jugada individual.
20:28
Aplausos para Kravish en el Carpena
El pívot se rompió el peroné el sábado en Tenerife y será baja para los próximos cuatro meses. El club, para darle ánimos, ha emitido un vídeo en el videomarcador del pabellón con imágenes suyas y mensajes de cariño. La afición se deshace en aplausos para el jugador, que afronta su cuarta temporada en Málaga.
20:25
¡Quintetos!
Unicaja: Perry, Duarte, Barreiro, Webb III y Balcerowski.
Oostende: Estrada, Melson, Mennes, Bratanovic y Gillet.
20:02
¿Cómo ver el partido por televisión?
Los encuentros del Unicaja en la Champions se podrán ver a través de la plataforma 'Courtside 1891', de la FIBA, de forma gratuita. Para ello sólo será necesario registrarse.
19:58
Sus jugadores destacados
Del Filou Oostende, destacan los bases Yaacov Noam (20 puntos, 5,5 asistencias, 3 rebotes) y Aaron Estrada (17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias); el escolta Silas Melson (14,5 puntos, 3 rebotes, 1,5 robos); el ala-pívot con pasado en la ACB Pierre-Antoine Gillet (12,5 puntos, 4 rebotes) y el pívot Haris Bratanovic (7,5 puntos, 2 rebotes).
19:57
El Oostende, un rival con dos caras
En la BNXT League, la competición de Bélica y Países Bajos, marcha colíder invicto (con cinco victorias), pero en la BCL no ha sido capaz de vencer aún. Situación más que curiosa la del equipo belga, que ya se midió al Unicaja la pasada temporada en esta misma fase de grupos.
19:54
Djedovic y Sulejmanovic no se visten
El club informó ayer a este periódico de que uno de los dos, al menos, formaría parte del roster, aunque finalmente no es así. Regresa Tillie a la convocatoria y se unen también los canteranos Manu Trujillo y Arturas Butajevas. Tillie, recién operado del peronés, reaparecerá en cuatro meses si todo sale según lo previsto.
19:51
¡Buenas tardes! Día de Champions en el Carpena
El Unicaja recibe al Filou Oostende en la tercera jornada de la competición FIBA, en la que luchará por continuar marchando invicto. Vamos con toda la previa.
18:38
