Directo | Mrsin Msk- Unicaja
Visita al segundo clasificado del grupo G de la Basketball Champions League y al que ya ganó de paliza en la ida
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:14
18:22
Anota el Mersin
24-31. Los primeros puntos del segundo cuarto son para Ben Bentil, del Mersin.
18:21
Fin del primer cuarto (22-31)
Apretó al final el Unicaja e impuso su poderío al final para ganar el primer asalto. Alberto Díaz, con un triple desde su casa, sumó tres puntos más sobre la bocina. Perry y él están siendo los mejores por el momento.
18:15
Intercambio de golpes
19-21. Había llegado a estar por delante el Mersin, pero el Unicaja vuelve a ponerse por delante con un triple. Queda minuto y medio de primer cuarto.
18:10
Aprieta el Mersin
12-13. Paso adelante del cuadro turco, que se pone a uno del Unicaja cuando rebasamos el ecuador del primer cuarto.
18:05
¡Webb!
0-4. Pocos puntos por ahora, aunque todos en la misma canasta. Dos ahora con la firma de Webb a poco más de siete y medio para el primer cambio de cuarto.
18:03
¡Comienza el partido!
0-2. Golpea primero el Unicaja. Tyson Pérez aprovechó el rebote en la primera posesión y hace los primeros dos puntos del partido.
17:55
Quintetos
Mersin: Olaseni, March Jr., Pako Cruz, Jack White y Justin Cobbs.
Unicaja: Perry, Kalinoski, Webb, Tyson Pérez y Balcerowski.
17:32
Castañeda fue el mejor en la ida
Con 17 puntos (5/6 en triples), tres asistencias y una valoración de 19 créditos, el estadounidense con pasaporte bosnio fue el mejor aquel día, en el primer encuentro del equipo en la nueva edición de la BCL. Desde entonces su situación ha sido muy diferente y en la Liga Endesa su valoración media es de -2,2.
17:30
Sobre el rival: el Mersin MSK
El Mersin es décimo en su liga, en la que ha ganado dos de las cinco jornadas disputadas, pero en la Champions es el rival directo del Unicaja por el liderato, a pesar del contundente 97-66. El equipo turco venció al Karditsa y al Oostende y en su cancha pondrá las cosas difíciles. Como se vio en Málaga, su rotación es corta y se basa en su núcleo de jugadores estadounidenses, liderado por el anotador Anthony Cowan, el veterano Justin Cobbs y el anglo-nigeriano Gabriel Olaseni, que en Málaga no estuvo acertado, pero que ahora puede beneficiarse de la debilidad interior del equipo cajista.
17:29
Con la clasificación a tiro
De ganar, el Unicaja sellaría su pase a la siguiente ronda, a la espera de confirmar un primer puesto que sería cuestión de tiempo. Teóricamente no debería ser un partido complejo para el conjunto que dirige Ibon Navarro, pero ahora, sin Kravish y con varios jugadores en el disparadero, las cosas no están tan claras.
17:15
¡Buenas tardes! Juega el Unicaja
El equipo malagueño es pone en 'modo BCL' para medirse al Mersin, al que visita en Turquía, en el que será un duelo trascendental con miras a lo anímico y también cara a la clasificación para el 'Top 16'.
14:09
