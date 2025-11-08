Directo | MoraBanc Andorra-Unicaja
Los de Ibon Navarro visitan la bombonera del Andorra, que sólo ha conseguido una victoria en lo que va de campeonato
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:11
20:29
Ganaron las chicas
El Unicaja Mijas mantiene su fortaleza en Los Guindos y suma ya cuatro victorias consecutivas como local. En esta ocasión, el CBS Femenino fue la víctima del conjunto de Javier Pérez de los Reyes, que volvió a imponerse con claridad tras un primer cuarto igualado (100-59)
20:24
Djedovic de vuelta
El Unicaja recupera efectivos en esta jornada. Vuelve Djedovic, aunque está por ver si en condiciones para realmente ayudar al equipo. Seguramente su concurso dependerá de cómo vaya el partido.
20:23
Rival en problemas
Muchos problemas para el Andorra en este comienzo de la temporada. Sólo ha ganado un partido, al Girona después de dos prórrogas. El conjunto que dirige Joan Plaza tiene la peor defensa de la Liga ACB y un juego interior bastante blando.
20:21
Muchos reencuentros hoy en el pabellón del Principado. Los más destacados, los de Tyson Pérez e Ibon Navarro, además del excajista Rafa Freire y Joan Plaza.
20:20
Comenzamos con el Andorra-Unicaja
Buenas tardes, comenzamos aquí la narración del Andorra-Unicaja. Sexta jornada de la Liga Endesa en la que el equipo malagueño busca su segundo triunfo seguido.
18:11
-
