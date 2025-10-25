Directo | La Laguna Tenerife- Unicaja
El equipo de Ibon Navarro afronta su tercera batalla titánica consecutiva hoy
Sábado, 25 de octubre 2025, 19:16
20:36
Recorta Duarte desde el tiro libre
40-28. Doce abajo el equipo de Ibon Navarro, que recorta ahora por medio del dominicano. Se rebasa el ecuador del segundo cuarto.
20:32
El Tenerife no levanta el pie
35-25. A siete minutos del final del segundo cuarto la diferencia entre ambos es de nueve puntos.
20:26
El Tenerife se impone tras la reanudación
30-22. Entre Scrubb y Shermadini lideran al Tenerife en estos primeros doce minutos. 7:22 minutos quedan de segundo cuarto.
20:19
Importante
Fin del primer cuarto (24-20)
No puede el Unicaja con el Tenerife en este primer asalto, pero esto sigue y aún queda casi todo.
20:19
Ocho puntos lleva Webb
24-20. El americano mantiene vivo al Unicaja en este primer acto. Quedan segundos.
20:15
Triple de Webb
17-13. Recorta distancias el Unicaja, que no está pudiendo con el Tenerife en este primer cuarto. 1:35 minutos de tiempo restante y se acaba esto.
20:08
Por delante el Tenerife
10-8. Estaba siendo mejor, pero un fallo de Kalinoski en el tiro bajo el aro y un triple de Sastre cambian el signo del partido cuando nos acercamos al ecuador del primer cuarto. 5:30 minutos y se acaba el primer acto.
20:02
¡Balón al aire!
0-3. Kalinoski, de tres, hace los primeros puntos del partido. Ambos equipos juegan con la segunda equipación.
19:53
¡Quintetos!
Tenerife: Marcelinho, Sastre, Shermadini, Giedraitis y Doornekamp.
Unicaja: Díaz, Kalinoski, Duarte, Tyson Pérez y Kravish.
19:36
Trayectorias paralelas esta temporada
Ambos participaron en la Supercopa y ambos se postulan como favoritos al título de la Champions. Por el momento son líderes de sus respectivos grupos en la competición FIBA y en la Liga Endesa han empezado con buen pie. El Unicaja, eso sí, con una derrota más, tras caer el pasado fin de semana ante el Barcelona. El calendario no ha podido ser más exigente en este arranque.
19:33
¿Cómo ver el partido por televisión?
El encuentro se podrá ver en directo a través de la operadora DAZN.
19:18
Importante
Dos bajas en el Unicaja
Los dos bosnios: Djedovic y Sulejmanovic, por problemas físicos. Por una lesión de aductor y un eguince de tobillo, respectivamente. Tillie viajó y se sentará en el banquillo pese a su fuerte contusión en la rodilla, que lo dejó en jaque hasta el último momento. Veremos si puede jugar hoy finalmente.
19:14
¡Buenas tardes! El Unicaja toca en la puerta del líder
¿Cómo están? Partidazo del Unicaja a la vista, que visita a La Laguna Tenerife, líder de la ACB en esta tercera jornada, para seguir con su maratón de exámenes de primer nivel. Vamos con toda la previa.
-
