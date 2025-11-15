Directo | Casademont Zaragoza- Unicaja
El equipo malagueño pone fin en la ciudad maña a su tramo de tres partidos consecutivos a domicilio
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:29
19:46
Último minuto del segundo cuarto
34-40. Se rompe el partido a 45 segundos para el descanso. Vende de seis el Unicaja en un encuentro, por ahora, poco espectacular.
19:40
Ecuador del segundo cuarto
26-33. El Unicaja toma aire y gana terreno. No está cuajando un buen partido el Zaragoza y está cada vez más cómodo el equipo malagueño.
19:30
No se decanta el partido
24-24. Ahora lo iguala el Unicaja con un tiro de Alberto Díaz de media distancia. Está cuajando un buen partido el capitán.
19:25
¡Triple de Djedovic!
22-22. Se adelantó el Unicaja, pero lo igualó Joaquín Rodríguez. Alberto Díaz dio la asistencia, que se ha convertido, con este pase clave, en el máximo asistente histórico del club.
19:21
Importante
Fin del primer cuarto (19-19)
El Unicaja consiguió darle la vuelta al primer cuarto, pero Spissu igualó en los últimos segundos desde el tiro libre. Webb (5 puntos) y Yusta (9) están siendo los más letales de ambos equipos.
19:13
¡Por delante el Unicaja!
12-16. ¡Triple de Webb! Quedan dos minutos para cambiar de cuarto. Se impone ahora el Unicaja.
19:08
Está incómodo el Unicaja
10-6. Ninguno de los dos equipos está desplegando un juego brillante, pero gana momentáneamente el Zaragoza. Llegamos al ecuador del primer cuarto e Ibon Navarro empieza a mover el banquillo.
19:02
Comienza el partido
2-0. Anota Robinson. Los primeros puntos, en la primera posesión del partido, son para el Casademont Zaragoza.
18:53
Quintetos
Zaragoza: Robinson, Bell-Haynes, Yusta, González y Dubljevic
Unicaja: Perry, Djedovic, Barreiro, Tyson Pérez y Balcerowski.
18:22
Zaragoza, una plaza complicada
El último precedente entre ambos clubes en territorio maño es una prueba más de la dificultad que históricamente ha tenido esta plaza para el equipo malagueño. De las quince ocasiones en las que se han visto las caras en el Príncipe Felipe, el Unicaja ha ganado en siete de ellas y ha perdido en ocho. La última, en marzo de este año, cayó del lado del equipo que entonces dirigía Porfi Fisac (84-69). En casa, eso sí, la balanza se decanta ligeramente hacia el lado malagueño (10-8).
18:20
Barreiro y Sulejmanovic regresan a Zaragoza por un día
Reencuentros con @unicajaCB 🥰— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) November 15, 2025
😌 Sule, Jonny, bienvenidos de vuelta pic.twitter.com/llizMobTA1
18:09
El U22 consiguió esta mañana su primer triunfo
El Unicaja Alhaurín de la Torre firmó su mejor actuación de la temporada para vencer al líder de la Liga U22 y lograr un triunfo de enorme peso en el Blas Infante. El conjunto de Manuel Trujillo completó un partido lleno de personalidad, energía y acierto para imponerse al Fundación CB Canarias (87-82) y romper su condición de invicto. La gran irrupción de Wilmer Mejía, dominante en su debut con 31 puntos, y el impacto de un inspirado Javier Valero en el último cuarto, autor de 13 tantos, fueron decisivos para que los malagueños estrenaran su casillero de victorias. Mejía llegó al club esta misma semana y su impacto en el equipo cajista ha sido inmediato. Defensivamente tiene que mejorar, pero sus números a nivel ofensivo fueron destacados (10/20 T2, 1/5 T3, 8/9 TL y 6 rebotes).
18:07
Importante
El Unicaja ya espera a Augustine Rubit
El club tiene cerrado el fichaje con el pívot estadounidense, el 'cinco' que llevaba semanas buscando en el mercado. Procede del Lietkabelis lituano. El Unicaja ha pagado por su fichaje y se espera que el anuncio se haga oficial en los próximos días. Más allá, se trabaja para buscar un 'uno-dos' o un 'dos-tres' que haga lo que Castañeda, por el momento, no está siendo capaz de lograr.
18:06
El Unicaja, con todos menos Kravish
El último entrenamiento de la semana no dejó contratiempos e Ibon Navarro podrá contar con sus doce efectivos sanos. Kravish, que reaparecerá bien entrado el 2026, será la única baja.
18:05
Importante
¿Cómo ver el partido por televisión?
El Casademont Zaragoza-Unicaja, que empezará a las 19.00 horas, se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN.
18:03
¡Buenas tardes! Juega el Unicaja
El Unicaja pondrá fin a su gira de tres partidos a domicilio en el Príncipe Felipe de Zaragoza, en un partido lleno de matices y en una tesitura interesante para valorar cuál es el estado anímico del equipo tras la dolorosa derrota en Andorra y el 'festín' que se dio el miércoles en Turquía, ante el Mersin, en la Champions.
14:11
