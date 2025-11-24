Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francis Alonso y Alberto Díaz, sonrientes en el entrenamiento de este lunes. FEB
Selección española

Díaz y Alonso: alegría malagueña en la selección

El capitán del Unicaja y el escolta del Breogán preparan ya la clasificación para el Mundial con España

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La selección española de baloncesto comenzó a preparar los próximos partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. España está concentrada en Guadalajara y allí ... están Alberto Díaz y Francis Alonso, que entraron en la primera lista de Chus Mateo como seleccionador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  3. 3 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  4. 4 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  10. 10 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Díaz y Alonso: alegría malagueña en la selección

Díaz y Alonso: alegría malagueña en la selección