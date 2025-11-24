Díaz y Alonso: alegría malagueña en la selección
El capitán del Unicaja y el escolta del Breogán preparan ya la clasificación para el Mundial con España
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:10
La selección española de baloncesto comenzó a preparar los próximos partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. España está concentrada en Guadalajara y allí ... están Alberto Díaz y Francis Alonso, que entraron en la primera lista de Chus Mateo como seleccionador.
📹 Al habla el CAPITÁN, Alberto Díaz 🙌— Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 24, 2025
🎙️ "Es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma. Venir a #LaFamilia es algo muy bonito de vivir" #SomosEquipo pic.twitter.com/SLTGeuvAH1
España se enfrenta a Dinamarca y a Georgia, este último partido en Tenerife, en una nueva etapa en la que los dos jugadores malagueños están llamados a tener mucho protagonismo. Díaz y Alonso se han criado juntos en la cantera del Unicaja y tienen una excelente relación. En el primer entrenamiento se les vio con momentos de complicidad y diversión en unas primeras sesiones que son más lúdicas con el objetivo de que los jugadores hagan piña.
Alonso es uno de los jugadores nacionales del momento en su regreso a la Liga Endesa con el Breogán. El equipo gallego está siendo una de las sorpresas hasta el momento y el escolta es su máximo anotador. Díaz, por su parte, es uno de los veteranos de esta selección y el capitán en estos partidos, al ser el jugador que acumula más internacionalidades, por eso fue el primero en comparecer ante la prensa. «Es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma, cuando venimos aquí es un extra para nosotros, es algo muy bonito de vivir, de disfrutar y de competir, las ganas y la ilusión son las mismas, incluso más», dijo el internacional malagueño.
España visita el jueves a Dinamarca en Farum (18.30) y el domingo jugará en Tenerife frente a Georgia, un partido este muy complicado (19.45 horas). Los dos encuentros se podrán seguir en Teledeporte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión