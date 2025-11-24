Díaz y Alonso: alegría malagueña en la selección

La selección española de baloncesto comenzó a preparar los próximos partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. España está concentrada en Guadalajara y allí ... están Alberto Díaz y Francis Alonso, que entraron en la primera lista de Chus Mateo como seleccionador.

📹 Al habla el CAPITÁN, Alberto Díaz 🙌



🎙️ "Es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma. Venir a #LaFamilia es algo muy bonito de vivir" #SomosEquipo pic.twitter.com/SLTGeuvAH1 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 24, 2025

España se enfrenta a Dinamarca y a Georgia, este último partido en Tenerife, en una nueva etapa en la que los dos jugadores malagueños están llamados a tener mucho protagonismo. Díaz y Alonso se han criado juntos en la cantera del Unicaja y tienen una excelente relación. En el primer entrenamiento se les vio con momentos de complicidad y diversión en unas primeras sesiones que son más lúdicas con el objetivo de que los jugadores hagan piña.

Alonso es uno de los jugadores nacionales del momento en su regreso a la Liga Endesa con el Breogán. El equipo gallego está siendo una de las sorpresas hasta el momento y el escolta es su máximo anotador. Díaz, por su parte, es uno de los veteranos de esta selección y el capitán en estos partidos, al ser el jugador que acumula más internacionalidades, por eso fue el primero en comparecer ante la prensa. «Es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma, cuando venimos aquí es un extra para nosotros, es algo muy bonito de vivir, de disfrutar y de competir, las ganas y la ilusión son las mismas, incluso más», dijo el internacional malagueño.

España visita el jueves a Dinamarca en Farum (18.30) y el domingo jugará en Tenerife frente a Georgia, un partido este muy complicado (19.45 horas). Los dos encuentros se podrán seguir en Teledeporte.