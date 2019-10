Adams: «Me desperté cuando el coche salía por la cuneta; vi el accidente nítidamente» Josh Adams, en el partido ante el Galatasaray. / Salvador Salas El jugador del Unicaja relata en una entrevista para Movistar+ cómo fue el grave accidente de coche que sufrió en 2016 PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 17 octubre 2019, 22:57

El 'combo' del Unicaja Josh Adams relató en una entrevista a Movistar cómo fue su accidente de coche, ese episodio triste de su carrera, en agosto de 2016, y su recuperación. «Acababa de firmar mi contrato para jugar en Rusia e iba hacer una ronda para ver a mis familiares y amigos y despedirme. Vivíamos enmedio del campo y estaba muy oscuro. Era sobre la una y media de la madrugada. Estaba cansado, me quedé dormido al volante y el coche se salió de la carretera hacia la cuneta, saltó un montículo y me choqué contra la cuneta del otro lado. Me desperté justo cuando el coche se estaba saliendo. Vi todo el accidente nítidamente. Durante un tiempo tuve pesadillas reviviendo el accidente en mi cabeza«, describió el de Arizona con pelos y señales más de tres años después.

Adams recurrió al 'crowfounding' para recolectar los 55.000 euros del tratamiento y las operaciones para volver a la actividad. «Todo el proceso de recuperación consistió en esperar a que creciese un nuevo hueso, así que consistía simplemente en esperar sentado y con mucho tiempo para pensar. La peor parte es aislarte mentalmente, mantener la confianza de que vas a poder volver a jugar a ese juego que tanto te gusta. Lo único que me preocupaba era ser capaz de jugar de nuevo al baloncesto», contó.

«Recuerdo la primera vez que pisé de nuevo la cancha –añadió– estaba asustado. Pensaba que me iban a golpear en cualquier bloqueo cada vez que saltaba. Tuve que darme un fuerte golpe en la cabeza para darme cuenta de que estaba bien y recuperar la confianza«. Hoy un tatuaje de un león en un brazo recuerda el episodio con otra perspectiva. »Dice que presumas de tus cicatrices«, explica.