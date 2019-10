El desafío del Unicaja empieza hoy

Casimiro: «Los entrenadores necesitan tiempo para sincronizar el equipo»

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, analizó ayer el estreno de su equipo en la Eurocup. El cuadro cajista recibe hoy al Buducnost a partir de las 20.45 horas después de haber perdido los dos primeros encuentros liguero. Casimiro reiteró a lo largo de su rueda de prensa que el equipo está todavía en fase de acoplamiento, un proceso que según dijo todavía llevará un tiempo, aunque es consciente de que es necesario conseguir buenos resultados.

Sobre las impresiones negativas que está causando el Unicaja entre los aficionados en estos primeros encuentros, el técnico del Unicaja recordó lo que sucedió la temporada pasada y señaló a la prensa. «Son cosas vuestras. Ya los transmitisteis en la pretemporada del año pasado, luego el equipo empezó bien. Entiendo que la gente nos quiere ver ganar ganar. Nosotros tenemos que estar centrados en eso y en desarrollar el equipo. Hay que implicarse en tener la misma idea y ponerlo todo en práctica en el partido. El resto vendrá como consecuencia de... La corriente de opinión se puede cambiar haciendo nuestro trabajo. Queremos ganar, pero estamos en deporte profesional y el resultadismo está ahí», insistió.

El rebote y la sincronización

Al preparador se le cuestionó sobre el problema en el rebote que el equipo ha mostrado tanto en la pretemporada como en los dos primeros partidos de Liga y dio su versión sobre lo que está pasando. «El rebote es también estrategia, saber dónde estoy situado, bloquear el rebote y tener ambición por quererlo coger. Es un poco de todo, evidentemente no estamos dominando el rebote y nos falla todo un poco. La labor del entrenador es muy importante, si esto no fuese así no servirían las pretemporadas. Los entrenadores necesitan tiempo para sincronizar el trabajo del equipo. Los equipos que llevan tiempo haciendo estas cosas, están mejor ahora. Los otros necesitamos tiempo para transmitir en la competición lo que estamos trabajando en los entrenamientos. La clave del rebote es complicado explicarlo. Si tenemos claras las posiciones defensivas no tienes que pensar dónde estás para ir por el rebote. Si no lo tienes claro, te paraliza para la siguiente acción», dijo.

El técnico no quiso marcarse un objetivo en la Eurocup, más allá de la clasificación y de que el equipo mejore en sus prestaciones, aunque reconoció que el premio de esta temporada es mayor. «El objetivo es final y estamos comenzando. Para acabar en ese objetivo hay que dar el primer paso. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, teniendo en cuenta al rival. Cuando tengamos nuestras cosas claras, todo será más fácil. Ahora mismo hay que sentirse bien y saber que la Eurocup, otros años, pero esté todavía más, te da la opción de crecer y llegar a la Euroliga. Siendo finalista estarás en la Euroliga. El primer objetivo es estar bien mañana y tener presente el día a día», finalizó.