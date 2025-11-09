Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, durante e Morabanc Andorra-Unicaja. ACB Fotos
Liga Endesa

Una derrota que altera la cuentas en el Unicaja

El equipo malagueño pinchó de forma inesperada en Andorra, lo que le obligará a reponerse y a apretar en las jornadas venideras para asegurarse un puesto cara a la Copa del Rey

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La feroz competencia por hacerse con uno de los ocho puestos que darán acceso a la Copa del Rey cuando finalice la primera vuelta se ... ha evidenciado en estas primeras seis jornadas de la Liga Endesa. El Unicaja, siempre candidato a disputar el torneo del 'KO' cuando llega febrero, hace cuentas cara a cumplir el próximo objetivo de su lista en la temporada, aunque la derrota de este sábado en la bombonera de Andorra las ha alterado. Una vez superado el tramo aparentemente difícil del calendario, con Gran Canaria, Barça y Tenerife en línea, contaba con sacar adelante los partidos venideros para hacerse fuerte en lo alto de la clasificación, pero falló. Y las sensaciones también invitan a ser algo más dubitativos que en ocasiones anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  8. 8

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  9. 9 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  10. 10

    El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de Juanma Moreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una derrota que altera la cuentas en el Unicaja

Una derrota que altera la cuentas en el Unicaja