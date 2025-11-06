La decisión del Andorra que cambió la historia del Unicaja

«Ibon Navarro ya no es el entrenador del MoraBanc Andorra. El club decidió anoche cesar al entrenador buscando una reacción al equipo después de ... la mala dinámica de resultados. El MoraBanc Andorra quiere agradecer su labor y su profesionalidad durante las tres temporadas y media que ha sido entrenador del primer equipo. Bajo su dirección el club logró éxitos importantes y su trabajo quedará para siempre en la historia del club. Le deseamos mucha suerte, la merece toda, en los siguientes retos que afronte». Con estas palabras, el Andorra anunció el domingo 23 de enero de 2022 la destitución de Ibon Navarro. Nadie lo sabía, pero aquella decisión del próximo rival cajista cambió para siempre la historia del Unicaja.

Fue el momento más complicado del entrenador vasco a nivel profesional, debido a la fuerte unión que tenía con el club. El 9 de febrero, Navarro llegaba a Málaga para firmar su contrato con el Unicaja y abrir la etapa más exitosa del club, si bien aquella media temporada inicial fue realmente complicada. Ibon Navarro no estuvo ni dos semanas en el paro, pero la realidad es que no tenía pensado entrenar.

La idea del entrenador vasco era hacer un parón en su carrera y esperar algún proyecto que le atrajese. Quería desconectar del día a día e incluso tenía prevista ya una gira por Europa para asistir a entrenamientos de varios equipos.

Sin embargo, el destino le tenía preparados otros planes. En ese momento no había muchos técnicos disponibles y el Unicaja priorizaba contar con un entrenador que conociese la Liga. La apuesta fue arriesgada, pues los números de aquel Andorra eran malos, tanto que acabó descendiendo. Se movía en los mismos peligrosos parámetros de ahora... «Me encontraba mal, me encontraba sin energía», decía Navarro al recordar aquellos días tras su destitución.

Sin embargo, el Unicaja lo convenció para que volviese a los banquillos. Lo hizo con un proyecto a largo plazo, y eso que al final de la temporada los malos resultados generaron dudas. Sin embargo, el vasco encontró valedores dentro del club frente a los que apostaban por un hombre de más recorrido en la Liga ACB (Pedro Martínez).

De aquellas dudas se pasó a la gran remodelación de la plantilla que llegó y en la que sólo sobrevivieron Díaz, Barreiro y Brizuela. Ahí se pusieron las bases de un proyecto que ha ganado siete títulos desde febrero re 2023 hasta ahora y que está en disposición de estirar el ciclo ganador. Partiendo de aquel contrato inicial firmado el 10 de febrero de 2022, Ibon Navarro ha ido ampliando su vínculo con el Unicaja hasta junio de 2027. Todo nace de aquella decisión del Andorra, el rival de este sábado en la sexta jornada liguera.