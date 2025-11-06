Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, con mirada cómplice en el banquillo antes de un partido. Marilú Báez
Liga Endesa

La decisión del Andorra que cambió la historia del Unicaja

Su destitución en el Andorra y su llegada a Málaga 18 días después abrió el ciclo más exitoso del club malagueño en su historia

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

«Ibon Navarro ya no es el entrenador del MoraBanc Andorra. El club decidió anoche cesar al entrenador buscando una reacción al equipo después de ... la mala dinámica de resultados. El MoraBanc Andorra quiere agradecer su labor y su profesionalidad durante las tres temporadas y media que ha sido entrenador del primer equipo. Bajo su dirección el club logró éxitos importantes y su trabajo quedará para siempre en la historia del club. Le deseamos mucha suerte, la merece toda, en los siguientes retos que afronte». Con estas palabras, el Andorra anunció el domingo 23 de enero de 2022 la destitución de Ibon Navarro. Nadie lo sabía, pero aquella decisión del próximo rival cajista cambió para siempre la historia del Unicaja.

