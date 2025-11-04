Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Saint-Supéry felicita a un compañero durante el partido. Gonzaga
NCAA

Así fue el debut de Mario Saint-Supéry con Gonzaga

La malagueña Daniela Abies también se estreno anoche con buenos números

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Mario Saint-Supery comenzó anoche de forma oficial su andadura en la NCAA al disputar el primer partido de la temporada con la Universidad de ... Gonzaga. El canterano del Unicaja tuvo mucho protagonismo en la primera victoria de su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

