Así fue el debut de Mario Saint-Supéry con Gonzaga
La malagueña Daniela Abies también se estreno anoche con buenos números
Málaga
Martes, 4 de noviembre 2025, 10:58
Mario Saint-Supery comenzó anoche de forma oficial su andadura en la NCAA al disputar el primer partido de la temporada con la Universidad de ... Gonzaga. El canterano del Unicaja tuvo mucho protagonismo en la primera victoria de su equipo.
Gonzaga se impuso a Texas Southerm por un contundente 98-43, marcador que no deja duda sobre la enorme superioridad del conjunto local, que en este estreno de la temporada congregó a 6.000 espectadores en el McCarthey Athletic Center de Spokane.
Saint-Supéry estuvo 19 minutos en pista en los que firmó ocho puntos, dos rebotes, tres asistencias y un robo. El más destacado de Gonzaga fue Ike Graham que logró un doble doble con 14 puntos y 11 rebotes a los que añadió cuatro asistencias. El malagueño volverá a la acción el próximo sábado en el partido ante Oklahoma.
También comenzó la temporada para la malagueña Daniela Abies con St. John's y lo hizo con una excelente actuación en la victoria ante Le Moyne. (68-53). Abies estuvo 19 minutos en la pista en los que firmó unos números impresionantes: 10 puntos, 15 rebotes, dos asistencias y un robo.
