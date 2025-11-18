Curro Segura es el nuevo seleccionador de Venezuela
El extécnico del Unicaja prolonga su aventura en el baloncesto extranjero
Málaga
Martes, 18 de noviembre 2025, 11:50
Curro segura prolonga su aventura en el baloncesto extranjero. El granadino, afincado en Málaga, cuenta con una amplia trayectoria a nivel internacional en la que ... ahora ha regresado a Venezuela.
El federación de este país lo ha elegido como nuevo seleccionador, de hecho se estrenará la próxima semana en los partidos de clasificación para el Mundial en un doble compromiso contra Colombia. Segura fue asistente de Jasmin Repesa en la etapa del croata en el banquillo del Unicaja y dirigió al equipo en una ocasión por la ausencia de Repesa.
🇻🇪 Preselección nacional: primera ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027.— FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) November 18, 2025
ℹ️ La concentración nacional iniciará el próximo lunes 24 de noviembre, en Colombia, bajo la dirección del seleccionador nacional Francisco «Curro» Segura.#JuntosSomosMás #FIBAWC pic.twitter.com/Z32XUwHvUn
El granadino estaba entrenando esta temporada en el Zamalek egipcio y ahora vuelve al baloncesto sudamericano, en el que ya ha tenido distintas experiencias en Uruguay y Venezuela. La hija de Curro Segura forma parte de la cantera del Unicaja.
