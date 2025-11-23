Cuatro días de descanso para el Unicaja
La plantilla no volverá a ejercitarse hasta el jueves, aunque sin los internacionales
Málaga
Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:11
El Unicaja llega al parón por los partidos de las selecciones con los deberes hechos. La victoria ante el Manresa y la forma en la ... que se consiguió ha dado tranquilidad al equipo, que ahora podrá desconectar un poco.
Díaz, Perry, Tillie, Castañeda, Duarte y Sulejmanovic estarán con sus selecciones y el resto de sus compañeros se quedarán en Málaga con unos días de descanso. El equipo tendrá cuatro días de desconexión y no volverá a ejercitarse hasta el jueves. Será ya con la presencia de último fichaje, Augustine Rubit, que llegará el lunes a Málaga para pasar el reconocimiento médico
Una vez que se reanuden los entrenamientos, Ibon Navarro tendrá tiempo para avanzar en la adaptación del pívot estadounidense, pues el siguiente partido del equipo no será hasta el 6 de diciembre en Lleida, y quién sabe si llegará algún jugador más, en este caso por Xavier Castañeda.
