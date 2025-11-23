Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Killian Tillie estará con la selección de Francia. Migue Fernández

Cuatro días de descanso para el Unicaja

La plantilla no volverá a ejercitarse hasta el jueves, aunque sin los internacionales

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:11

El Unicaja llega al parón por los partidos de las selecciones con los deberes hechos. La victoria ante el Manresa y la forma en la ... que se consiguió ha dado tranquilidad al equipo, que ahora podrá desconectar un poco.

