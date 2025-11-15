Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Djedovic, que acabó eliminado, trata de pasar el balón a un compañero.

Djedovic, que acabó eliminado, trata de pasar el balón a un compañero. ACB FOTOS
El Unicaja sobrevive a sí mismo en Zaragoza (79-86)

A pesar de su irregularidad, encontró el acierto en los triples en los últimos instantes para remontar

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:23

El Unicaja superó la ausencia de varios jugadores, el mal momento de otros y la inestabilidad de su juego para lograr una victoria importante ante ... el Casademont Zaragoza. No fue el mejor partido del equipo malagueño, pero teniendo en cuenta su situación, el resultado fue lo mejor (79-86). Fue un encuentro de altibajos, muy espeso y en el que se vieron muchos desajustes en las filas cajistas. Sin embargo, este equipo conserva una mentalidad ganadora que le permitió resurgir cuando parecía que lo tenía todo perdido. Lo hizo liderado por esa 'vieja guardia' que forman Alberto Díaz, Kalinoski y Perry. Entre los tres y el acierto de Tillie remontó para acabar sumando un triunfo clave con vistas a la Copa del Rey.

