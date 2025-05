El Unicaja patina ante el Joventut a las puertas del 'play-off' (78-83)

El Unicaja llegará al 'play-off' contra el Barcelona después de una derrota. Decía Ibon Navarro el jueves que a veces un tropiezo antes de ... la fase por el título viene bien para reactivarse y despertar. Su equipo no lo buscó, pero se encontró con esta situación a las puertas de esa serie a vida o muerte que comenzará el próximo martes. No fue un buen día para el Unicaja, que en ningún momento pudo imponer su ritmo y estuvo más errático que otras veces (78-83). Fue mejor el Joventut, plagado de jugadores jóvenes y que reservó a Tomic para su cruce de cuartos de final. Como decía Navarro, esta derrota debe servir para despertar al vestuario, porque a partir de ahora 'despistes' como este se pagan caro.

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Unicaja 78 Min. Punt. Reb. Asist. Val. D. Osetkowski 23:19 14 4 0 10 A. Balcerowski 13:41 2 1 0 0 M. Ejim 11:57 3 0 1 -1 T. Kalinoski 16:57 10 3 2 8 K. Taylor 18:22 4 4 4 9 J. Barreiro 17:08 0 4 0 -2 A. Díaz 19:19 13 5 3 18 N. Djedovic 19:21 11 3 3 11 K. Tillie 13:10 2 1 1 -1 D. Kravish 14:49 4 5 0 9 K. Perry 20:41 11 3 1 13 Y. Sima 11:16 4 1 0 5 Joventut 83 Min. Punt. Reb. Asist. Val. Y. Kraag 28:27 12 6 1 17 D. Dotson 26:54 18 3 7 20 P. Ribas 19:51 2 4 4 5 J. Rodriguez 09:42 6 0 1 4 A. Pustovyi 24:36 10 3 2 10 G. Vives 15:48 8 1 1 6 S. Dekker 11:59 7 1 1 0 A. Torres 03:44 0 0 0 0 M. Ruzic 15:16 5 4 1 7 A. Grazulis 22:05 7 8 1 8 A. Tomic - - - - - A. Hanga 21:38 8 5 3 14

No hubo sorpresas al comienzo del partido, con el Joventut buscando insistentemente a Pustovyi como referencia interior. El ucraniano anotaba con cierta facilidad y daba aire a su equipo ante la salida del Unicaja, que intenta correr, pero no conseguía imponer su ritmo. Buscó ataques rápidos el conjunto de Ibon Navarro. Anotar en los primeros segundos de cada posesión, pero careció de acierto. Con malos porcentajes, la apuesta malagueña no era buena. Sólo cuatro canastas de 12 intentos en un primer cuarto soporífero por la sucesión de errores. No estuvo mucho mejor el Joventut, con sólo cinco acierto de 17. El resultado fue un pobre 11-13 al final de los diez primeros minutos.

Mejoró la aportación ofensiva de los dos equipos, especialmente en el Unicaja. Kalinoski estuvo perfecto y Djedovic, ya totalmente recuperando, también muy incisivo en las penetraciones y acertado en los triples. Ambos acapararon la anotación de su equipo, que no lograba despegar a un rival que encontró en los triples el recurso perfecto para desmontar la defensa local. Tres canastas de tres en los primeros cinco minutos del segundo cuarto le permitieron ponerse por delante (23-26, min. 15). El regreso de Perry puso una marcha más al juego del Unicaja, ahora más sólido en defensa con elementos como Ejim. El partido tenía otra cara, pero no dejaba de ser demasiado trabajo para los intereses cajistas (37-33, min. 20).

La segunda parte comenzó con un bonito duelo entre Dotson y Alberto Díaz. Ambos se intercambiaron 'golpes', entiéndase que es en sentido figurado. El estadounidense desbordaba con su clase y el malagueño trataba de frenarlo defensivamente. Sin embargo, Díaz rompió el guion con siete puntos seguidos y Dani Miret tuvo que sentar a su anotador. Ese impulso de pelirrojo dio al Unicaja primera ventaja seria (50-42) al ecuador del tercer cuarto. Pero la acometida del equipo malagueño no tuvo continuidad ante un rival muy activo en defensa y que se enganchó a la pelea por medio de Kraal, otro jugador emergente y que protagonizó las últimas acciones del Joventut. El cuadro de Badalona aguantó el pulso y llegó con vida al descanso, pese a que en el Unicaja iban apareciendo cada vez más jugadores (59-54).

La tendencia al alza del equipo visitante se confirmó en las primeras acciones del último cuarto. Kraal seguía anotando y apareció de forma inesperada joven Jordi Rodríguez con dos triples que pusieron por delante al Joventut a falta de siete minutos. La desconexión defensiva del Unicaja era evidente hasta el punto de que Ibon Navarro tuvo que parar el partido (65-71, min. 34). No reaccionó su equipo, que sufría para contener también a Pustovyi. Balcerowski no fue una solución, lejos de nivel mostrado en Lleida. Sin encontrar soluciones en ataque, el Unicaja se vio diez abajo a falta de tres minutos (69-79), en un partido en el que el equipo de Badalona reservó a su mejor jugador, Ante Tomic. Ese parón reactivo al Unicaja que enlazó un parcial de 6-0 para volver a creer en la victoria. A 50 segundos del final perdía sólo de cuatro. La fe aumentó con un robo de Kalinoski que culminó con canasta y adicional. Quedaban 16 segundos y la renta visitante era ya sólo de dos puntos (78-80). Ahí murió el partido, porque los tiros libres dieron al equipo de Badalona un justo triunfo.