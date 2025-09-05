Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNICAJA CB PHOTOPRESS
Unicaja

Convincente versión del Unicaja ante el ALBA Berlín para abrir el Costa del Sol

El equipo se valió de una gran segunda mitad para remontar y llevarse la victoria en este inicio de torneo, marcado por la grave lesión de Dani Carrasco

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:50

Segundo test de pretemporada completado con éxito. Convenció este viernes el nuevo Unicaja con una versión mucho más competitiva, asentada y sólida que en la ... del primer amistoso, hace apenas una semana, lo que no deja de ser una gran noticia para el equipo a estas alturas del año. Tras una gran reacción ya desde el segundo cuarto y especialmente en la segunda mitad, los de Ibon Navarro sacaron su mejor versión para consumar la remontada (92-76) ante el Alba Berlín en el duelo inaugural del Torneo Costa del Sol, disputada en Vélez-Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  7. 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  8. 8 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  10. 10 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Convincente versión del Unicaja ante el ALBA Berlín para abrir el Costa del Sol

Convincente versión del Unicaja ante el ALBA Berlín para abrir el Costa del Sol