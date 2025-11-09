Otro completo partido para Saint-Supéry con Gonzaga

Mario Saint-Supéry, que debutó oficialmente en la NCAA hace apenas una semana con una gran actuación, ha vuelto a cuajar otro partido muy completo ... en su segundo envite. Su equipo, la Universidad de Gonzaga, se impuso a Oklahoma (83-68), en la que colaboró anotando ocho puntos, repartiendo seis asistencias y capturando cuatro rebotes en 26 minutos, saliendo desde el banquillo. Está ejerciendo de base, demarcación en la que está ofreciendo un buen nivel.

Hace una semana, por su lado, Gonzaga se impuso a Texas Southerm por un contundente 98-43, triunfo en l que el malagueño colaboró con ocho puntos, tres asistencias y dos rebotes, por lo que mejoró sus números de un partido para otro. Estos, eso sí, aún no son de conferencia.

A Álvaro Folgueiras, que juega en Iowa, en cambio, sólo le han bastado dos partidos para demostrar su dimensión como jugador. El malagueño firmó una gran actuación en el segundo encuentro de la liga regular para la Universidad de Iowa, que se impuso a la de Illiniois por 77-58. Completó un partido en el que destacó en todas las facetas del juego. El ala-pívot formado en la cantera del Unicaja y de El Palo acabó con 13 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, tres recuperaciones y un tapón en los 27 minutos que estuvo en la pista.