Saint-Supéry, lanzando un tiro con Gonzaga. Gonzaga
NCAA

Otro completo partido para Saint-Supéry con Gonzaga

El canterano del Unicaja anotó ocho puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes en su segundo encuentro en la NCAA

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

Mario Saint-Supéry, que debutó oficialmente en la NCAA hace apenas una semana con una gran actuación, ha vuelto a cuajar otro partido muy completo ... en su segundo envite. Su equipo, la Universidad de Gonzaga, se impuso a Oklahoma (83-68), en la que colaboró anotando ocho puntos, repartiendo seis asistencias y capturando cuatro rebotes en 26 minutos, saliendo desde el banquillo. Está ejerciendo de base, demarcación en la que está ofreciendo un buen nivel.

