Manu Trujillo, ante el Barça. ACB Fotos
Liga U

Un competitivo Unicaja no puede con el Barça en Alhaurín de la Torre (79-87)

Es la tercera derrota consecutiva para el equipo U22, que no ha conseguido ganar aún en lo que va de campeonato

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:01

Comenta

El Unicaja Alhaurín de la Torre no pudo evitar la derrota en esta tercera jornada de la Liga U, que es también la tercera consecutiva, ... tras caer estas semanas atrás ante el Real Madrid y el Valencia. Recibió al Barça en su casa, el pabellón Blas Infante de la localidad alhaurina, que superó con más contundencia en la segunda mitad que en la primera al conjunto que dirige Manolo Trujillo. Se fue arriba el Unicaja en el primer cuarto, aunque la distancia entre ambos conjuntos no paró de crecer en los minutos venideros. En el tercero cambió definitivamente el signo y en el cuarto, los catalanes asestaron a los malacitanos el golpe de gracia definitivo.

