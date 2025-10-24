Un competitivo Unicaja no puede con el Barça en Alhaurín de la Torre (79-87)

El Unicaja Alhaurín de la Torre no pudo evitar la derrota en esta tercera jornada de la Liga U, que es también la tercera consecutiva, ... tras caer estas semanas atrás ante el Real Madrid y el Valencia. Recibió al Barça en su casa, el pabellón Blas Infante de la localidad alhaurina, que superó con más contundencia en la segunda mitad que en la primera al conjunto que dirige Manolo Trujillo. Se fue arriba el Unicaja en el primer cuarto, aunque la distancia entre ambos conjuntos no paró de crecer en los minutos venideros. En el tercero cambió definitivamente el signo y en el cuarto, los catalanes asestaron a los malacitanos el golpe de gracia definitivo.

Marcus Moller, con 15 puntos, fue el gran faro del Unicaja, en el que también brillaron Martínez (13) y Butajevas (13). Manu Trujillo, un habitual en el trabajo del primer equipo, con el que ya ha debutado con los 'mayores', anotó siete puntos y repartió 14 asistencias, consiguiendo 22 créditos de valoración. En ese sentido fue el mejor jugador del equipo.

En el cuadro ganador, por su lado, brillaron Keita (15 puntos), Boumtje (15) y el fenómeno Dabone (14), uno de los nombres propios de esta Liga U que hace menos de un mes nació. Nil Poza fue junto a González el gran director de la orquesta culé. En lo que a expectación respecta, el ambiente en las gradas del Blas Infante fue maravilloso, en el segundo partido de la historia de este equipo en este pabellón. Más allá, así se saldaron los partidos de la jornada del viernes: Girona 100-68 Lleida, UCAM Murcia 89-86 Surne Bilbao y Tenerife 72-63 Zaragoza.