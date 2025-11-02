Clasificación Liga ACB: El Unicaja recupera terreno
El Valencia sigue intratable y pinchazo del Barcelona en el Palau ante el UCAM Murcia
Málaga
Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:14
El Unicaja recupera terreno en la Liga Endesa. El triunfo ante el Girona le ha permitido escalar dos puestos en la clasificación en esta parte ... más accesible del calendario en la que ahora está inmerso. La jornada dejó un resultado llamativo, como fue la derrota del Barcelona en el Palau ante el UCAM Murcia
El equipo malagueño se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas y esto le ha permitido pasar del octavo al sexto puesto con un balance de 3-2, el mismo que el Lleida, que perdió en el derbi catalán ante el Joventut por 87-62. El Unicaja visitará la próxima jornada al Morabanc Andorra, que no levanta cabeza y que fue arrollado por el Dreamland Gran Canaria por 102-85. El equipo que entrena Joan Plaza sólo ha ganado un partido de los cinco disputados y ocupa puestos de descenso. Colista es el Covirán Granada, que todavía no conoce la victoria y que fue arrollado por el Breogán (95-74).
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|PT
|1Valencia Basket Club
|5
|5
|0
|507
|421
|5
|2La Laguna Tenerife
|5
|4
|1
|470
|401
|4
|3Club Joventut Badalona
|5
|4
|1
|449
|400
|4
|4UCAM Murcia CB
|5
|4
|1
|438
|393
|4
|5Real Madrid
|5
|4
|1
|453
|414
|4
|6Unicaja
|5
|3
|2
|418
|389
|3
|7Hiopos Lleida
|5
|3
|2
|423
|425
|3
|8Baskonia
|5
|3
|2
|445
|455
|3
|9Casademont Zaragoza
|5
|2
|3
|462
|449
|2
|10Barça
|5
|2
|3
|428
|427
|2
|11Gran Canaria
|5
|2
|3
|413
|412
|2
|12BAXI Manresa
|5
|2
|3
|410
|423
|2
|13Río Breogán
|5
|2
|3
|426
|458
|2
|14Surne Bilbao Basket
|5
|2
|3
|390
|422
|2
|15San Pablo Burgos
|5
|1
|4
|433
|466
|1
|16Bàsquet Girona
|5
|1
|4
|419
|481
|1
|17Morabanc Andorra
|5
|1
|4
|399
|487
|1
|18Covirán Granada
|5
|0
|5
|387
|447
|0
La sorpresa se dio en el Barcelona-UCAM Murcia. El conjunto murciano confirmó su buen momento ganando en el Palau por 78-81. Aunque su victoria fue apurada, llegó a ir ganando por 21 puntos en la primera parte. Hacía ocho años que el Murcia no ganaba al Barcelona en su pista. Los de Sito Alonso son cuartos, mientras que el conjunto azulgrana es décimo con dos victorias en cinco jornadas.
El Madrid tuvo que emplearse a fondo para ganar en Zaragoza (83-95), mientras que el Valencia sigue intratable y fundió al Burgos con una gran primera parte (100-82). El conjunto naranja es el único que permanece invicto, pues La Laguna Tenerife cayó en su visita al Baskonia, que le dio la vuelta al encuentro con un gran tercer cuarto.
