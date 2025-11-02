Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Balcerowski machaca ante la mirada de todos los jugadores del Girona. SALVADOR SALAS
Liga Endesa

Clasificación Liga ACB: El Unicaja recupera terreno

El Valencia sigue intratable y pinchazo del Barcelona en el Palau ante el UCAM Murcia

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:14

El Unicaja recupera terreno en la Liga Endesa. El triunfo ante el Girona le ha permitido escalar dos puestos en la clasificación en esta parte ... más accesible del calendario en la que ahora está inmerso. La jornada dejó un resultado llamativo, como fue la derrota del Barcelona en el Palau ante el UCAM Murcia

