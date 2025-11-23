Clasificación Liga ACB: El Unicaja se consolida en puestos de Copa
El Valencia se mantiene líder, el Tenerife ganó en Zaragoza y el Baskonia dio un recital ofensivo ante el Surne Bilbao
Málaga
Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:00
El Unicaja está en la zona tranquila de la clasificación y bien posicionado después de ocho jornadas. La Liga ACB encara ahora el primer parón ... de la temporada por los partidos de selecciones después de dos meses de gran igualdad.
La octava jornada dejó el triunfo del líder, el Valencia, ante el Girona, al que no dio opciones. Badio, con 19 puntos, fue el mejor de los locales, que descartaron para este partido a Taylor y Moore y, a pesar de ello, ganaron 98-72. El Madrid se mantiene segundo, a pesar de su sufrida victoria ante el Covirán Granada y tercero es el UCAM Murcia, que arrolló al Lleida por 71-107.
Joventut y Tenerife tienen seis victorias. Los catalanes estuvieron sólidos para vencer al Andorra, mientras que los insulares impusieron su mejor juego en Zaragoza. En sexta posición aparece el Unicaja, con un balance de cinco triunfos y tres derrotas.
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|PT
|1Valencia Basket Club
|8
|7
|1
|780
|657
|7
|2Real Madrid
|8
|7
|1
|726
|659
|7
|3UCAM Murcia CB
|8
|6
|2
|712
|625
|6
|4Club Joventut Badalona
|8
|6
|2
|699
|634
|6
|5La Laguna Tenerife
|8
|6
|2
|734
|674
|6
|6Unicaja
|8
|5
|3
|683
|648
|5
|7Baskonia
|8
|4
|4
|722
|723
|4
|8Barça
|8
|4
|4
|664
|665
|4
|9Río Breogán
|8
|4
|4
|708
|711
|4
|10Hiopos Lleida
|8
|4
|4
|666
|711
|4
|11Gran Canaria
|8
|3
|5
|642
|652
|3
|12Surne Bilbao Basket
|8
|3
|5
|657
|689
|3
|13BAXI Manresa
|8
|3
|5
|656
|698
|3
|14Bàsquet Girona
|8
|3
|5
|669
|733
|3
|15Morabanc Andorra
|8
|3
|5
|666
|730
|3
|16Casademont Zaragoza
|8
|2
|6
|692
|725
|2
|17San Pablo Burgos
|8
|1
|7
|694
|765
|1
|18Covirán Granada
|8
|1
|7
|648
|719
|1
El partido más destacado de la jornada fue el derbi vasco entre el Baskonia y el Surne Bilbao, con un recital ofensivo de los de Vitoria, que sólo en la primer parte lograron 71 puntos, una locura, con 33 y 38 puntos en los dos primeros cuartos. Al final, 110-91. Melwin Pantzar, jugador cedido por el Unicaja al Bilbao firmó 12 puntos, tres asistencias y tres recuperaciones.
En el último encuentro de la jornada, el Xavi Pascual se estrenó con una victoria en su regreso al banquillo del Barcelona en la liga al vencer al Gran Canaria por 61-72. Partido rácano, sólo hay que compararlo con varios de los resultados de esta jornada. Con ese triunfo, el conjunto catalán es séptimo y el Baskonia cierra los puestos de Copa, octavo.
