Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Duarte da una asistencia a Balcerowski. ÑITO SALAS
Liga Endesa

Clasificación Liga ACB: El Unicaja se consolida en puestos de Copa

El Valencia se mantiene líder, el Tenerife ganó en Zaragoza y el Baskonia dio un recital ofensivo ante el Surne Bilbao

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

El Unicaja está en la zona tranquila de la clasificación y bien posicionado después de ocho jornadas. La Liga ACB encara ahora el primer parón ... de la temporada por los partidos de selecciones después de dos meses de gran igualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Clasificación Liga ACB: El Unicaja se consolida en puestos de Copa

Clasificación Liga ACB: El Unicaja se consolida en puestos de Copa