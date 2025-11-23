Clasificación Liga ACB: El Unicaja se consolida en puestos de Copa

El Unicaja está en la zona tranquila de la clasificación y bien posicionado después de ocho jornadas. La Liga ACB encara ahora el primer parón ... de la temporada por los partidos de selecciones después de dos meses de gran igualdad.

La octava jornada dejó el triunfo del líder, el Valencia, ante el Girona, al que no dio opciones. Badio, con 19 puntos, fue el mejor de los locales, que descartaron para este partido a Taylor y Moore y, a pesar de ello, ganaron 98-72. El Madrid se mantiene segundo, a pesar de su sufrida victoria ante el Covirán Granada y tercero es el UCAM Murcia, que arrolló al Lleida por 71-107.

Joventut y Tenerife tienen seis victorias. Los catalanes estuvieron sólidos para vencer al Andorra, mientras que los insulares impusieron su mejor juego en Zaragoza. En sexta posición aparece el Unicaja, con un balance de cinco triunfos y tres derrotas.

Clasificación | Jornada 8 PJ PG PP PF PC PT 1 Valencia Basket Club 8 7 1 780 657 7 2 Real Madrid 8 7 1 726 659 7 3 UCAM Murcia CB 8 6 2 712 625 6 4 Club Joventut Badalona 8 6 2 699 634 6 5 La Laguna Tenerife 8 6 2 734 674 6 6 Unicaja 8 5 3 683 648 5 7 Baskonia 8 4 4 722 723 4 8 Barça 8 4 4 664 665 4 9 Río Breogán 8 4 4 708 711 4 10 Hiopos Lleida 8 4 4 666 711 4 11 Gran Canaria 8 3 5 642 652 3 12 Surne Bilbao Basket 8 3 5 657 689 3 13 BAXI Manresa 8 3 5 656 698 3 14 Bàsquet Girona 8 3 5 669 733 3 15 Morabanc Andorra 8 3 5 666 730 3 16 Casademont Zaragoza 8 2 6 692 725 2 17 San Pablo Burgos 8 1 7 694 765 1 18 Covirán Granada 8 1 7 648 719 1

El partido más destacado de la jornada fue el derbi vasco entre el Baskonia y el Surne Bilbao, con un recital ofensivo de los de Vitoria, que sólo en la primer parte lograron 71 puntos, una locura, con 33 y 38 puntos en los dos primeros cuartos. Al final, 110-91. Melwin Pantzar, jugador cedido por el Unicaja al Bilbao firmó 12 puntos, tres asistencias y tres recuperaciones.

En el último encuentro de la jornada, el Xavi Pascual se estrenó con una victoria en su regreso al banquillo del Barcelona en la liga al vencer al Gran Canaria por 61-72. Partido rácano, sólo hay que compararlo con varios de los resultados de esta jornada. Con ese triunfo, el conjunto catalán es séptimo y el Baskonia cierra los puestos de Copa, octavo.