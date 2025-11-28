Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Picón. ACB FOTOS

Claro triunfo del Unicaja en la Minicopa Endesa

El Andorra y el Canarias serán los próximos rivales del conjunto malagueño

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:08

La fase previa de la Minicopa Endesa comenzó en Valencia y lo hizo con un claro triunfo del Unicaja ante el Bilbao por 92-54. ... El equipo malagueño se enfrentará este sábado al Andorra a partir de las 11.00 horas y por la tarde (18.15) se medirá al Canarias para cerrar la fase de grupos.

