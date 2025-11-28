Claro triunfo del Unicaja en la Minicopa Endesa
El Andorra y el Canarias serán los próximos rivales del conjunto malagueño
Málaga
Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:08
La fase previa de la Minicopa Endesa comenzó en Valencia y lo hizo con un claro triunfo del Unicaja ante el Bilbao por 92-54. ... El equipo malagueño se enfrentará este sábado al Andorra a partir de las 11.00 horas y por la tarde (18.15) se medirá al Canarias para cerrar la fase de grupos.
El choque ante el Bilbao no tuvo historia, tal y como refleja el marcador, pues el Unicaja ya ganaba 25-9 en el primer cuarto y 45-26 al descanso. Precius Mends fue el máximo anotador cajista con 16 puntos, que estuvo bien secundado por Pizado y Prado, con doce y trece puntos respectivamente. Si el Unicaja acaba primero de su grupo se clasificará para la fase final de la Minicopa, que se celebrará de forma paralela a la Copa del Rey en Valencia el próximo mes de febrero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión