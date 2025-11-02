Cierre de autor

El Unicaja vuelve a sonreír. No fue una noche redonda, pero sí un triunfo que explica por qué este equipo, incluso mermado y con altibajos, ... sostiene su identidad y compite. Hubo irregularidad en el acierto, demasiadas pérdidas y rachas sin continuidad ofensiva, pero también superioridad prácticamente en todas las demás facetas del juego: rebote, ritmo, intimidación, defensa y producción en transición. Y cuando el tiro exterior apareció e Ibon Navarro puso el partido en un quinteto de su confianza la distancia entre ambos equipos quedó expuesta sin matices.

El Girona planteó presión alta y ayudas cerradas para frenar el primer pase agresivo del Unicaja y su juego en llegada. Durante fases del choque lo consiguió, con mucho volumen y un alto acierto desde el triple, empujando a los malagueños a errores y ataques trabados. Pero la estructura defensiva cajista respondió desde el inicio: minimizar tiros cerca del aro, negar líneas de pase, intimidar y castigar cada pérdida del rival con velocidad vertical. Balcerowski fue muralla y referencia, Barreiro motor competitivo en el rebote, y Sulejmanovic sumó ese trabajo silencioso que estabiliza posesiones y emociones.

El tercer cuarto con demasiadas pérdidas encadenadas, desorden y dudas en la creación acercaba al Girona en el marcador y en sus aspiraciones. Pero fue solo un amago. Un tapón y un triple de Tillie como chispa, Alberto Díaz marcando tono defensivo, y el equipo rearmando su plan: robar, correr y castigar.

El epílogo fue contundente. Quinteto de confianza —Perry, Díaz, Duarte, Tyson Pérez y Balcerowski—, triples liberados convertidos, dominio total del rebote y transiciones limpias. Tyson Pérez, decisivo; Perry, director sin temblor; Duarte, cada vez más dentro de la dinámica y aportando en más apartados del juego; el polaco, incontestable.

El Unicaja ganó porque supo resistir sus lagunas y amplificar sus virtudes. No fue perfecto: fue competitivo, paciente y contundente cuando tocaba. Aún falto de continuidad y consistencia, con un cierre de autor pudo asegurarse la victoria ante el Básquet Girona.