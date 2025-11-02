Cierre de autor

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Balcerowski y Vildoza. S. SALAS
Pedro Ramírez

Pedro Ramírez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El Unicaja vuelve a sonreír. No fue una noche redonda, pero sí un triunfo que explica por qué este equipo, incluso mermado y con altibajos, ... sostiene su identidad y compite. Hubo irregularidad en el acierto, demasiadas pérdidas y rachas sin continuidad ofensiva, pero también superioridad prácticamente en todas las demás facetas del juego: rebote, ritmo, intimidación, defensa y producción en transición. Y cuando el tiro exterior apareció e Ibon Navarro puso el partido en un quinteto de su confianza la distancia entre ambos equipos quedó expuesta sin matices.

