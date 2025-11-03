Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chris Duarte es felicitado por Alberto Díaz. Ñito Salas

Chris Duarte encuentra el camino en el Unicaja

El dominicanodo avanza en su adaptación con menos botes, más rigor defensivo y una gran disciplina

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Cuando Chris Duarte debutó con el Unicaja en el Trofeo Costa del Sol, los aficionados se llevaban las manos a la cabeza. El dominicano firmó ... unos minutos explosivos que respaldaban la ambiciosa apuesta que el club había hecho por él. La poca tensión de aquel partido de pretemporada dejó una sensación engañosa, porque la competición y la exigencia de la ACB han provocado que el fichaje estrella del Unicaja sufra más de lo esperado.

