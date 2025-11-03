Chris Duarte encuentra el camino en el Unicaja

Cuando Chris Duarte debutó con el Unicaja en el Trofeo Costa del Sol, los aficionados se llevaban las manos a la cabeza. El dominicano firmó ... unos minutos explosivos que respaldaban la ambiciosa apuesta que el club había hecho por él. La poca tensión de aquel partido de pretemporada dejó una sensación engañosa, porque la competición y la exigencia de la ACB han provocado que el fichaje estrella del Unicaja sufra más de lo esperado.

A Duarte le está costando, pero parece que va encontrando el camino. Sus prestaciones han mejorado en los dos partidos de la semana pasada y el jugador ve recompensado así el esfuerzo que está haciendo para adaptarse a un baloncesto con unas directrices y unas normas tácticas que son nuevas para él.

Nadie ha dudado de la calidad de Duarte. Las canastas le podían entrar o no, pero cuando se le ve jugar queda claro que es un jugador de otra dimensión. Sólo era cuestión de tiempo que variase algunos detalles de su forma de jugar y ahora ya está en el camino.

Los dos partidos de la semana pasada han confirmado esa progresión, además respaldada por unos números más acordes a su estatus. Duarte ahora abusa menos del bote, lo que le da cierta ventaja sobre sus defensores y ayudas defensivas que pueda recibir. Esto es clave, no sólo para que pueda desbordar con su calidad individual, sino porque ralentiza menos el ritmo del equipo, que en el Unicaja es alto y es una de las características de su juego. Con más acierto en las acciones de uno contra uno, ha ganado algo de confianza con su tiro de tres, aunque su porcentaje de eficacia está todavía lejos de lo que en él es normal.

Duarte es un gran anotador, pero en un equipo como el Unicaja tiene que hacer algo más, especialmente en defensa. El partido del Girona mostró el cambio que ha dado en esta faceta del juego, algo que los aficionados celebraron, por ejemplo, con un gran tapón que puso en el último cuarto del encuentro.

La situación por la que ha vivido, posiblemente nueva en su carrera, con números inesperados le ha causado cierta frustración, pues las expectativas con él son saltas. Sin embargo, el dominicano ha puesto más horas de trabajo para salir del bache. Cuentan en el Unicaja que quiere entrenar más, ir al Carpena a tirar fuera de las horas de entrenamiento. «Le vamos a dar unas llaves del pabellón». Es decir, que los cambios que ya se aprecian en su juego no son una casualidad, sino fruto del trabajo y de su decisión de dar con la tecla para que su adaptación sea más rápida y total. De momento, es evidente que Chris Duarte está en el camino correcto.