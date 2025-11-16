Un chispazo de talento

El Unicaja logró en Zaragoza una victoria de enorme mérito, cocinada en un encuentro incómodo, físico y lleno de vaivenes tácticos. El Casademont quiso frenar ... el ritmo desde el inicio, con agresividad en el rebote ofensivo y utilizando faltas tácticas. Pero la segunda unidad cajista reactivó la defensa, liderada por Díaz, generando segundas oportunidades y encontrando mayor fluidez con un Duarte vertical y con acierto exterior.

El Zaragoza arrancó en zona, pero el Unicaja respondió con un parcial sólido, liderado por los triples de Djedovic, Perry y Duarte. El perímetro malagueño aumentó la presión sobre los manejadores locales, forzando errores y malos tiros. Entre el trabajo de Tyson Pérez, la fiabilidad de Díaz, la actividad de Webb y la mejora desde el triple, el Unicaja se marchó al descanso con ventaja y mejores sensaciones.

El tercer cuarto cambió la dinámica: el Zaragoza elevó de forma notable el nivel físico. Yusta rompió una y otra vez la primera línea cajista, y el Unicaja, atascado ante una zona que ganaba confianza, perdió claridad y demasiados balones, sin el equilibrio interior–exterior necesario. Solo un triple de Kalinoski frenó la avalancha, pero los maños dominaban el rebote y pisaban la pintura con frecuencia, forzando hasta 12 faltas en sus penetraciones y devolviendo el marcador a la igualdad.

En el último cuarto, Navarro apostó por un quinteto de máxima confianza, con Díaz y Perry juntos. El base estadounidense volvió a golpear de salida con dos triples, pero un Zaragoza muy vertical, con un incisivo Joaquín Rodríguez y un activo Bell-Haynes, devolvió el golpe con un gran parcial que le dio de nuevo el mando del partido. Entonces llegó el momento decisivo: un tapón monumental de Perry tras una pérdida y, acto seguido, un triple de Tillie que abrió el desenlace. Tres nuevos triples —de Tillie, Kalinoski y Webb— sentenciaron el choque.

Un triunfo construido desde el trabajo, el rebote y la defensa exterior. Y, sobre todo, un partido decidido desde el triple, en un chispazo de talento.