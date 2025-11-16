Un chispazo de talento
Ibon Navarro apostó en el último cuarto por un quinteto de máxima confianza, algo que fue clave
Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:01
El Unicaja logró en Zaragoza una victoria de enorme mérito, cocinada en un encuentro incómodo, físico y lleno de vaivenes tácticos. El Casademont quiso frenar ... el ritmo desde el inicio, con agresividad en el rebote ofensivo y utilizando faltas tácticas. Pero la segunda unidad cajista reactivó la defensa, liderada por Díaz, generando segundas oportunidades y encontrando mayor fluidez con un Duarte vertical y con acierto exterior.
El Zaragoza arrancó en zona, pero el Unicaja respondió con un parcial sólido, liderado por los triples de Djedovic, Perry y Duarte. El perímetro malagueño aumentó la presión sobre los manejadores locales, forzando errores y malos tiros. Entre el trabajo de Tyson Pérez, la fiabilidad de Díaz, la actividad de Webb y la mejora desde el triple, el Unicaja se marchó al descanso con ventaja y mejores sensaciones.
El tercer cuarto cambió la dinámica: el Zaragoza elevó de forma notable el nivel físico. Yusta rompió una y otra vez la primera línea cajista, y el Unicaja, atascado ante una zona que ganaba confianza, perdió claridad y demasiados balones, sin el equilibrio interior–exterior necesario. Solo un triple de Kalinoski frenó la avalancha, pero los maños dominaban el rebote y pisaban la pintura con frecuencia, forzando hasta 12 faltas en sus penetraciones y devolviendo el marcador a la igualdad.
En el último cuarto, Navarro apostó por un quinteto de máxima confianza, con Díaz y Perry juntos. El base estadounidense volvió a golpear de salida con dos triples, pero un Zaragoza muy vertical, con un incisivo Joaquín Rodríguez y un activo Bell-Haynes, devolvió el golpe con un gran parcial que le dio de nuevo el mando del partido. Entonces llegó el momento decisivo: un tapón monumental de Perry tras una pérdida y, acto seguido, un triple de Tillie que abrió el desenlace. Tres nuevos triples —de Tillie, Kalinoski y Webb— sentenciaron el choque.
Un triunfo construido desde el trabajo, el rebote y la defensa exterior. Y, sobre todo, un partido decidido desde el triple, en un chispazo de talento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión