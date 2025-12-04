Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chase Audige, pasando reconocimiento médico. Unicaja B. Fotopress

Chase Audige ya está en Málaga

El estadounidense con pasaporte jamaicano, que firma hasta final de temporada, pasó este jueves las pertinentes pruebas médicas

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Audige ya está en Málaga. El estadounidense con pasaporte jamaicano aterrizó en la Costa del Sol este jueves tras participar con la selección del país ... caribeño en la ventana FIBA para pasar las pertinentes pruebas médicas previas a su presentación como nuevo fichaje, prevista para este viernes. Procedente del Bosna Sarajevo, el escolta de 26 años afrontará en el Unicaja su tercera aventura en Europa, tras formarse en la NCAA estadounidense y después dar el salto a la G-League.

