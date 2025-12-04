Chase Audige ya está en Málaga

Audige ya está en Málaga. El estadounidense con pasaporte jamaicano aterrizó en la Costa del Sol este jueves tras participar con la selección del país ... caribeño en la ventana FIBA para pasar las pertinentes pruebas médicas previas a su presentación como nuevo fichaje, prevista para este viernes. Procedente del Bosna Sarajevo, el escolta de 26 años afrontará en el Unicaja su tercera aventura en Europa, tras formarse en la NCAA estadounidense y después dar el salto a la G-League.

El jugador podría viajar a Lérida para el partido ante el Hiopos Lleida, aunque lo normal, después de la importante carga de minutos que ha acumulado durante esta ventana y sin apenas trabajar con el grupo, es que no juegue. Sí se le espera, casi con total seguridad, para el partido ante el Oostende del martes, en la Champions, un contexto ideal para que vaya soltándose. Curiosamente, fue en el equipo belga donde afrontó su primera aventura europea. El partido será a domicilio y el jugador podrá volver a la que un día fue su casa.

Con Jamaica jugó más de 30 minutos en los partidos ante Puerto Rico, dejando buenas sensaciones en los dos. En el primero anotó 11 puntos, cogió cuatro rebotes y repartió seis asistencias, mientras que en el segundo hizo 10 puntos, un rebote y cinco asistencias. Llega a Málaga con la flechita hacia arriba.