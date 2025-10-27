Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Último partido de BCL entre el Unicaja y el Oostende, el pasado 2024 en el Carpena. FIBA
Unicaja

La Champions, el refugio perfecto del Unicaja

El equipo lleva quince partidos consecutivos invicto como local en la BCL, y ha superado en los siete últimos los 90 puntos

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Tras encadenar dos derrotas consecutivas en Liga, el Unicaja tendrá mañana una oportunidad para resarcirse al regresar a la competición que más alegrías le ha ... dado estos últimos años. Lo avalan dos títulos consecutivos y un sinfín de cifras que demuestran que la Basketball Champions League se ha convertido en un refugio para los de Ibon Navarro, especialmente en casa. Esta nueva semana de doble partido arranca este miércoles, a las 20.30 horas, ante un 'viejo' conocido, el Oostende, un duelo que pondrá fin a la primera vuelta de la fase regular. Ya son siete las ocasiones en las que sendos conjuntos se han visto las caras en Europa, la última se saldó con un +16 en el Carpena (98-82), en diciembre del pasado año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Champions, el refugio perfecto del Unicaja

La Champions, el refugio perfecto del Unicaja