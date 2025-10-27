La Champions, el refugio perfecto del Unicaja

Tras encadenar dos derrotas consecutivas en Liga, el Unicaja tendrá mañana una oportunidad para resarcirse al regresar a la competición que más alegrías le ha ... dado estos últimos años. Lo avalan dos títulos consecutivos y un sinfín de cifras que demuestran que la Basketball Champions League se ha convertido en un refugio para los de Ibon Navarro, especialmente en casa. Esta nueva semana de doble partido arranca este miércoles, a las 20.30 horas, ante un 'viejo' conocido, el Oostende, un duelo que pondrá fin a la primera vuelta de la fase regular. Ya son siete las ocasiones en las que sendos conjuntos se han visto las caras en Europa, la última se saldó con un +16 en el Carpena (98-82), en diciembre del pasado año.

Y no, esta no ha sido la mayor ventaja lograda por el conjunto cajista en la competición. Lo cierto es que jugar en casa le sienta muy bien. Desde que debutara en la BCL en octubre de la temporada 2021-22, el Unicaja ha sumado 51 triunfos y sólo ha encajado 14 derrotas. En el Carpena siempre se ha hecho fuerte, acumulando 25 victorias y sólo 5 derrotas, dos de ellas en la campaña de su debut (por 73-79 ante el Cluj Napoca y por 89-91 contra el Manresa). Las tres siguientes fueron en la siguiente temporada, la 2022-23. Durante la competición, sólo cedió en el Carpena, en el mes de diciembre, ante el Sassari (82-92), mientras que las otras dos restantes fueron con apenas un día de diferencia.

15 El Unicaja lleva 15 partidos consecutivos ganando en casa en la BCL (no pierde desde 2023) y su media de puntos de ventaja ha sido de 20,46.

Por desgracia, la maldición del Unicaja cuando ejerce como anfitrión en la pelea por un título, es más que patente. Y eso se demostró una vez más cuando Málaga acogió la Final Four de la BCL en mayo de 2023. En la semifinal, cayó ante el Bonn (69-67) en un partido que se recordará por el intento de triple triunfal de Perry en el último instante, canasta que finalmente no entró y relegó al cuadro malagueño a la pelea por el tercer puesto, donde también cayó, ante el Tenerife (79-84).

Desde aquel 14 de mayo de 2023, los de Ibon Navarro no han perdido un solo partido como local en la BCL. No sólo han demostrado lo complicado que puede ser arrebatarles la victoria en el Carpena, sino que además han reforzado esta idea a base de números. En estas últimas 15 victorias como local, sólo dos rivales consiguieron concluir el partido con menos de 10 puntos de desventaja: el Le Mans (83-74), que perdió por 9 puntos en octubre de 2023 y el Galatasaray (97-91), el rival que más se acercó al triunfo al caer por 6 puntos en marzo. En el lado contrario, en el 'top-3' de equipos que más escarmentados salieron del 'Infierno Verde' están la Reggiana (105-68), con un +37 de los cajistas el pasado mes de abril; el Mersin (97-66), precisamente el último duelo de la BCL que el Unicaja ejerció como local, el pasado miércoles 8 (+31 de los de Ibon navarro) y el Petkim SPor (112-82), con un +30 de los malagueños en octubre de 2024.

Estos datos señalan una espectacular media de 20,46 puntos de ventaja para los cajistas en estos últimos 15 triunfos como local en la BCL, de los que cabe remarcar que, en los 7 últimos, han logrado superar además los 90 puntos. Aun con bajas, será el camino a seguir este miércoles.