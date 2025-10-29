Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tillie e Ibon Navarro, en la última sesión de entrenamiento previa al partido. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo
Basketball Champions League

A la Champions para liberar tensiones

Tras dos derrotas consecutivas en la ACB, el Unicaja vuelve a Europa recibiendo al Oostende con el objetivo de seguir marchando invicto y de depurar las últimas sensaciones ligueras

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:25

El Unicaja se pone en modo Europa para liberarse de las tensiones ocasionadas por sus dos últimas derrotas, que han venido juntas, una detrás de ... otra, en la competición doméstica, frente al Barça y el Tenerife. Recibirá al Filou Oostende en el Carpena (20.30 horas) con el principal objetivo de seguir marchando invicto en la Champions ante un rival que todavía no sabe lo que es ganar en mitad de la semana, una característica que lo hace más peligroso, pese a que el Unicaja tenga colgado el cartel de claro favorito cara al duelo, que se podrá ver en directo y de forma gratuita a través de la plataforma 'Courtside 1891', de la FIBA. Para acceder a los contenidos sólo será necesario registrarse.

