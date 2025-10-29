A la Champions para liberar tensiones

El Unicaja se pone en modo Europa para liberarse de las tensiones ocasionadas por sus dos últimas derrotas, que han venido juntas, una detrás de ... otra, en la competición doméstica, frente al Barça y el Tenerife. Recibirá al Filou Oostende en el Carpena (20.30 horas) con el principal objetivo de seguir marchando invicto en la Champions ante un rival que todavía no sabe lo que es ganar en mitad de la semana, una característica que lo hace más peligroso, pese a que el Unicaja tenga colgado el cartel de claro favorito cara al duelo, que se podrá ver en directo y de forma gratuita a través de la plataforma 'Courtside 1891', de la FIBA. Para acceder a los contenidos sólo será necesario registrarse.

El Unicaja llega algo convaleciente tras conocer, el mismo domingo, que Kravish será baja para los próximos cuatro meses por una fractura de peroné de la que fue operado al regresar de Tenerife. Se trata de una lesión que deja en jaque el juego interior del equipo, al que sólo le queda un pívot puro sano: Balcerowski. Es por eso que Ibon Navarro tendrá que recurrir a Butajevas, el 'cinco' del U22, para poder dar descanso al polaco en este encuentro intersemanal. En el club informan, además, que Djedovic o Sulejmanovic, uno de los dos, se vestirá, aunque hasta el anuncio de los descartes no se conocerá.

Un rival con dos caras

El Oostende es un equipo con dos caras esta temporada. Si bienn en la BNXT League, la competición nacional de Bélgica y Países Bajos, marcha invicto y es colíder junto al Leiden, ambos con un bagaje de cinco triunfos y cero derrotas, en la BCL no ha sido capaz de superar ni al Mersin ni al Karditsa, por lo que sus opciones de acceder al 'Top 16' sin jugar los 'play-in' han empezado a complicarse bien pronto.

Cosas del destino, el año pasado también cayó en el mismo grupo que el Unicaja en esta primera fase, por lo que este duelo va camino de convertirse en un clásico de la competición. Es la séptima vez que cruzan sus caminos en competiciones continentales. Primero lo hicieron en la Copa Korac y después en la BCL. Además, a lo largo de la historia ha existido un curioso flujo de fichajes entre ambos clubes, caso de Will Thomas, Marcus Faison, Caben Green, Simonovic o Sanders.

De la plantilla actual, destacan los bases Yaacov Noam (20 puntos, 5,5 asistencias, 3 rebotes) y Aaron Estrada (17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias); el escolta Silas Melson (14,5 puntos, 3 rebotes, 1,5 robos); el ala-pívot con pasado en la ACB Pierre-Antoine Gillet (12,5 puntos, 4 rebotes) y el pívot Haris Bratanovic (7,5 puntos, 2 rebotes).